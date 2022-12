"Pase lo que pase me sentiré orgulloso de lo que hemos logrado con Croacia, y orgulloso de mis jugadores. Soñaba con ser el entrenador de mi Selección, pero nunca me imaginé poder llegar tan lejos en dos Mundiales. Estoy muy contento y creo que tenemos que disfrutar de todo esto". El técnico Zlatko Dalic, subcampeón en Rusia 2018 y semifinalista en Qatar 2022, es consciente de que está haciendo historia para un pequeño país de 4 millones de habitantes, como él mismo aclara. "Somos muchos menos pero nuestra pasión por el fútbol es igual a la que sienten los argentinos".

Siempre muy respetuoso, Dalic elogió a la Selección Argentina a la que enfrentará este martes en el estadio Lusail por un lugar en la definición del próximo domingo. "Es un equipazo, con Messi a la cabeza. Sabemos cómo juega y cómo queremos que transcurra el partido. Soy optimista y tengo gran confianza en mis jugadores. Sabemos los puntos fuertes que tiene Argentina, pero nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol", explicó el entrenador de 56 años, que dirige a su equipo desde 2017.

Sobre el hecho de repetir su presencia en una semifinal mundialista cuatro años y medio después, contó: "Es increíble estar dos veces seguidas en este lugar, pero queremos llegar más lejos". Dalic aclaró que pese al suplementario jugado contra Brasil el plantel no tiene lesionados: "Seguimos fuertes, con energía y entusiasmo. Todos están en forma y no sienten cansancio. Vamos a darlo todo como en los partidos anteriores".

El técnico, que también estuvo en el 3-0 de Croacia sobre Argentina en el Mundial pasado, consideró que "será un partido bastante diferente". Y explicó: "Aquel fue en fase de grupos, no tan decisivo como el de este martes. Ahora los dos equipos nos estamos jugando mucho y creo que tanto Croacia como Argentina merecen seguir adelante. Argentina es una Selección extraordinaria, una de las mejores a nivel mundial y a nivel histórico. Sabemos lo que pueden hacer, con un Messi en gran nivel y un equipo que deja la piel en el campo. Creo que ellos tienen más presión que nosotros".

Cuando le preguntaron sobre las supuestas provocaciones de parte del equipo argentino de las que habló un diario croata, Dalic fue claro: "Eso es lo que dice la prensa, pero no quiero entrar en eso. No debemos generar ningún rencor. En cuanto a lo que pasó ante Países Bajos... Sabemos que las emociones en estas instancias están a flor de piel y cada uno reacciona de distinta manera. Fue un partido caliente y se dieron algunas cosas que no tienen mucho que ver con el espíritu del deporte pero esperemos que no se repitan".

El entrenador consideró también que lo hizo Croacia en Rusia 2018 fue "un ejemplo de inspiración" para otras selecciones, destacando a Marruecos. "Todos tenemos derecho a soñar. Nuestro equipo se mueve con el orgullo y la pasión. Queremos perseguir otro sueño y por ahora nos ha ido bien. Pero lo más importante es disfrutar de lo que hacemos, sino el resultado no tiene sentido", puntualizó.

Por último Zlatko Dalic puso en contexto la importancia del partido ante Argentina, más allá del tercer puesto en 1998 y el segundo en 2018. "Si ganamos mañana será el partido más importante de la historia de Croacia".

Zlatko Dalic, un hombre de fe

Entre los contactos que tiene con la prensa, el entrenador también se hace tiempo para darle entrevistas a medios vinculados con la religión. “Todo lo que he realizado en mi vida y en mi carrera profesional se lo debo a mi fe y estoy agradecido a mi querido Dios”, detalló en una reciente nota.

A su vez, respecto al rosario con el que se lo ve en determinados momentos de los partidos, Dalic reveló: “Siempre llevo uno conmigo y cuando siento que estoy pasando por un momento difícil pongo mi mano en el bolsillo, me aferro a él y luego todo es más fácil”.

“Al lado de la casa de mis padres había un monasterio franciscano en Gorica. Antes, en un tiempo diferente, era monaguillo, era feliz de ir a misa, mi madre me enseñó y me dirigió a la fe. Soy un creyente todo el tiempo, y así crío a mis hijos. Todos los domingos intento ir a Eucaristía”, relató en cuanto a su vínculo con la religión.

El técnico no sólo tiene la fe como sostén propio, sino que también la profesa entre sus dirigidos que comparten el catolicismo. Lo contó Rubén Cecco, un rosarino que hizo las Inferiores en Boca y su carrera lo convirtió en un trotamundos de países poco convencionales. Así, coincidió con Dalic en el FK Dinamo Tirana de Albania.

“Cuando lo conocí me parecía una persona muy capaz, que trabaja mucho, muy serena, muy relajada y se sabía que iba a ser un gran proyecto de entrenador, lo tuve cuando él tenía cerca de 40 años”, contó Cecco, nacido en Rosario y que también pasó por destinos exóticos como Indonesia, Brunei y Siria.

Sobre el apego a la religión que tiene Dalic, Cecco reveló que el técnico fue tan cercano que incluso le hizo un par de obsequios. “Tengo en mi casa una biblia y un rosario que me regaló el entrenador. Me los hizo traer del Vaticano, lo que me demuestra que él me quería. Siempre me pedía que tuviera fe en Dios”, sumó.