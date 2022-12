Luis de la Fuente asumió como nuevo entrenador de España

Tras la sorpresiva eliminación de España en octavos de final del Mundial de Qatar 2022 frente a Marruecos en la tanda de penales, Luis Enrique dejó de ser el técnico de La Roja y en su lugar, Luis de la Fuente fue oficialmente designado para ocupar el cargo.

Mientras están a punto de disputarse las semifinales del torneo mundialista, en España, más precisamente en el municipio de Las Rozas, se llevó a cabo la presentación del nuevo DT, quien estuvo a cargo de las categorías inferiores de la Selección.

De la Fuente protagonizó una conferencia de prensa junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en donde fue consultado por diversos temas entre ellos el futuro de Sergio Busquets y Sergio Ramos: “Todos los jugadores tienen las puertas abiertas”.

Descartan siempre las puertas cerradas

“Empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las puertas abiertas. Empezamos a trabajar para recabar información de todos. Tenemos un principio de una idea formada pero nadie tiene las puertas cerradas”, afirmó durante su presentación en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol.

La junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ratificó este lunes por unanimidad el nombramiento de Luis de la Fuente junto al cuerpo técnico, conformado por Pablo Amo (segundo entrenador), Juanjo González (técnico auxiliar), Carlos Cruz (preparador físico), Miguel Ángel España (preparador de arqueros), López Vallejo (Psicologo) y Pablo Peña (Coordinador de análisis).

“Fui 15 años futbolista profesional, he ganado títulos, he sido internacional en todas las categorías menos en la absoluta, he sido delegado.Con toda la humildad y honestidad si hay alguien que conoce el futuro del fútbol español soy yo, para que sepan quién toma las riendas de la selección”, afirmó de la Fuente.

El entrenador de 61 años, que hasta antes de asumir el cargo como DT de la mayor ocupó el puesto en la sub 21, explicó que, “hasta ahora he trabajado con la limitación de edad. Ahora puedo elegir a cualquier futbolista de España. Cuento con los jóvenes pero también soy fan de los veteranos que han hecho grandes cosas con la selección”.

Luis de la Fuente Castillo (Haro, 1961) se incorporó como técnico a la RFEF en 2013 y desde 2018 estaba al frente de la selección sub-21, con la que se proclamó campeón de Europa un año más tarde y el año pasado ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Anteriormente en 2015 fue campeón de Europa sub-19 y en 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18.

Su debut oficial será el 25 de marzo de 2023 ante Noruega, en el primer paso de la fase de clasificación a la Eurocopa 2024.