"Si Bussi firma para sumarse a JxC no hago más política"

El actual secretario de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, José Cano, expresó su intención de poder trabajar para ser intendente de San Miguel de Tucumán y la preocupación porque todavía no se consolidó la mesa de Juntos por el Cambio en la provincia. Pero además rechazó de plano la posibilidad de que se integre a ese frente opositor el legislador Ricardo Bussi, presidente de Fuerza Republicana.

Al respecto, el candidato a gobernador de la provincia en 2015 expresó ante la consulta de Los Primeros TV que "si bien Roberto Sánchez y Germán Alfaro son los que les toca conducir el proceso y deben tener la lapicera para tomar las decesiones que haya que tomar para ganar las elecciones en la provincia de Tucumán, en lo personal tengo una posición tomada".

"Diría que si se lo invita a Bussi a firmar el frente, participando de los procesos internos, yo no hago más política si firma", afirmó.

Sostuvo que "no se puede utilizar a los que pusimos el cuerpo y firmamos denuncias penales contra este gobierno. Porque Bussi fue legislador conmigo y nunca lo ví firmar una denuncia penal contra ningún hecho de corrupción del peronismo. Entonces no jodamos, si FR efectivamente tiene la decisión política de confrontar en un proceso interno y de unificar a toda la oposición me parece que hay que dejar de sanatear y de mentirle a la gente".

Cano fue más allá al señalar que "yo nunca tuve ningún condicionamiento con la billetera del gobierno provincial sino no haría política". Ante esto surgió la pregunta si hacía alguna referencia al legislador Bussi a lo que respondió que "yo habló por mí".

Mirada a la Intendencia

Luego de mencionar una serie de críticas hacia el gobierno provincial, el exdiputado nacional José Cano, reconoció que le gustaría trabajar para ser candidato a intendente de San Miguel de Tucumán por la Unión Cívica Radical (UCR) y de esa manera mejorar muchas de las cosas que él sabe que se pueden mejorar.

Admitió que tuvo conversaciones en ese sentido con gente cercana al actual intendente Germán Alfaro y con referentes de la UCR como el diputado nacional, Roberto Sánchez, quien preside esa fuerza política.

Sin embargo, Cano expresó que en su rol de autoridad de la convención nacional del radicalismo lo que más le preocupa en estos momentos, "es que estemos al cierre del año y después de un año de aquel resultado electoral que nos ponía con una enorme expectativa a dos puntos de ganarle al oficialismo en la provincia, todavía no se haya consolidado la mesa de Juntos por el Cambio en Tucumán y que se suspendan visitas como la de Patricia Bullrich, cuando la estrategia de nuestro espacio es nacionalizar unas elecciones que el gobierno la provincializa".

Para Cano no deben existir dudas de que "el espacio opositor debe estar conformado por dos referentes como Roberto Sánchez y Germán Alfaro, y lo que no puede ocurrir es que no exista diálogo y que la mesa de Juntos por el Cambio en todo este contexto que estamos viviendo no discuta las cuestiones que debe discutir, y fundamentalmente, no nos pongamos en el cuero de la gente porque necesitan el 14 de mayo, el día de las elecciones, una opción política que le devuelva la esperanza a los tucumanos para salir del atraso".