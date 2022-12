A 48 horas del cruce por semifinales del Mundial de Qatar 2022, FIFA confirmó las indumentarias que utilizarán Argentina y Croacia en busca, nada menos, que de la final del certamen,

Al igual que ante Países Bajos, el equipo que dirige Lionel Scaloni usará la camiseta celeste y blanca tradicional, pantalones blancos y medias blancas; mientras que Croacia vestirá con su ropa alternativa.





Se repite, de esta manera, la indumentarias del cruce entre ambas selecciones en el Mundial de Rusia 2018, donde entonces se impuso el conjunto europeo por 3-0.

Ante Arabia Saudita, México y Australia, el seleccionado argentino vistió la casaca titular con pantalones negros, con la salvedad que ante los mexicanos se utilizaron medias blancas. Contra Polonia, se estrenó la camiseta alternativa y vistieron completamente de violeta.

La combinación poco frecuente de short y medias blancas de la Selección Argentina tiene algunos lindos recuerdos en el último tiempo: fue exactamente igual que en la final de la Copa América 2021 que terminó con victoria albiceleste ante Brasil por 1 a 0 con gol de Ángel Di María.

El fuerte cruce en "El Chiringuito" entre periodista español y argentino



En el reconocido programa español se elevó la temperatura por el comentario de uno de los periodistas sobre la Albiceleste.

Argentina se clasificó a las semifinales del Mundial de Qatar 2022, al vencer a Países Bajos 4-3 por penales luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga, un resultado que el conjunto europeo alcanzó en el undécimo minuto agregado del período reglamentario.

Luego del pase, los medios del mundo comenzaron a palpitar los últimos partidos de la competencia y el más relevante fue el cruce que ocurrió en el reconocido programa "El Chiringuito" con un periodista español y otro argentino.



"Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro, ese es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final que sea Francia la que les meta seis", comenzó diciendo Juanma Rodríguez. Y además agregó una opinión sobre el festejo argentino: "Me parece impresentable porque no se puede justificar todo, me cuesta ver a los argentinos defendiendo esto".

Con este panorama, y sin perder tiempo, Matías Palacios salió al cruce en vivo: "Pero esto es fútbol, te agradezco tu sinceridad y honestidad. Ya sabíamos que pensabas esto antes de que ocurriera todo".