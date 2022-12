Estuvo en el partido inaugural, pero también en un duelo clave para la Selección Argentina. El italiano Daniele Orsato será el árbitro de la semifinal entre la Albiceleste y Croacia del próximo martes en el estadio Lusail, acompañado por sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Gialattini en las bandas. Quien estará a cargo del VAR será otro azzurro Massimiliano Irrati.

En aquel juego ante los aztecas, que si vencían a la Argentina la eliminaban del torneo, Orsato amonestó a Gonzalo Montiel, quien ahora se perderá la semifinal porque recibió otra amarilla en los cuartos de final ante Países Bajos.

Se lo considera un árbitro serio, poco amonestador y a favor de darle continuidad al juego; pero además de esto, su historia de vida tiene un detalle que vale la pena conocer.

Quién es Daniele Orsato

Daniele Orsato nació en Vicenza, Italia, en el año 1975. Su carrera como árbitro comenzó en 1993 en un nivel no profesional, pero en 2002 empezó a hacerlo profesionalmente en la tercera división del fútbol italiano.

Cuatro años después, fue ascendido a la primera división de su país, el cargo más alto al que se puede acceder en la liga, y en 2010 obtuvo su acreditación FIFA para dirigir partidos internacionales.

Igualmente, el dato más curioso de este árbitro es su anterior profesión soñada: electricista. En reiteradas ocasiones, Orsato confirmó su pasión por la industria eléctrica, lo que lo llevó a formarse profesionalmente en esta carrera. Es por esto que fue elegido para encender las luces de la nueva Copa del Mundo.

La primera experiencia de Daniele Orsato en finales europeas como el réferi principal fue en la gran definición de la Champions League, entre el París Saint Germain y Bayern Múnich, disputada en abril del año pasado en Lisboa.

Orsato se destacó durante varios años como un referente en la lucha contra el racismo dentro y fuera de la cancha. En la Serie A de Italia, por ejemplo, no dudó en detener partidos por motivo de insultos xenófobos. En tanto, en un encuentro entre Atalanta y Fiorentina, pidió que se leyera un comunicado en consonancia con su militancia por los altoparlantes del estadio.

El italiano se refirió a sí mismo como un "árbitro duro y bastante serio", aunque aseguró que fuera de las canchas es una persona muy tranquila y alegre: "Es un papel que tomo durante los 90 minutos para que me vean estricto".

Petkovic: "No creo que haya un plan especial para frenar a Messi"

El jugador de la selección de Croacia, Bruno Petkovic, autor del gol del empate ante Brasil que forzó los penales en los cuartos de final de Qatar 2022, opinó que no cree que vayan a preparar un plan especial para frenar a Lionel Messi en la semifinal contra Argentina.

"No tenemos un plan o una idea individual de cómo detener a Messi, no nos centraremos en un solo jugador. No creo que vayamos a tener un plan especial para una sola persona, Argentina tiene muchos buenos jugadores y es difícil concentrarse en uno solo", argumentó en conferencia de prensa este domingo.