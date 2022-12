Antonio Mateu Lahoz, el polémico árbitro de Argentina-Países Bajos, que fue lapidado a críticas por Lionel Messi y la mayoría del plantel de la Scaloneta, sigue en el centro de las controversias. Es que una cuenta de seguidores suyo salió a responder en Twitter y pidió un "mínimo de respeto", ante la catarata de menciones que le llovieron en redes sociales, sobre todo en Twitter.

​"A partir de ahora, todos los que mencionen esta cuenta con términos ofensivos o de menosprecio serán bloqueados. No es tan difícil guardar un mínimo de respeto. Gracias a todos", escribieron.

A partir de ahora, todos los que mencionen esta cuenta con términos ofensivos o de menosprecio serán bloqueados. No es tan difícil guardar un mínimo de respeto. Gracias a todos. — Antonio Mateu Lahoz, ESP info (@MateuLahozESP) December 10, 2022

Messi contra los arbitros: la pelea que empezó en Brasil

Lionel Messi se ha caracterizado a lo largo de su carrera por ser un jugador de comportamiento correcto, respetuoso hacia sus colegas y hacia los árbitros. Por eso llamó tanto la atención escucharlo tan enojado con el español Antonio Mateu tras el partido con Países Bajos. Pero no fue la primera vez que pasa algo así.

En la Copa América disputada en Brasil en 2019, Argentina cayó ante el equipo anfitrión en semifinales por 0-2, con un criticado arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano, que no vió dos claros penales contra el equipo albiceleste. Después de ese partido, Messi explotó contra la Conmebol.







“Nos vamos con la sensación de que estábamos para más. Hicimos los dos mejores partidos del campeonato, fuimos en crecimiento y no nos dejaron estar en la final. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol, del show y arruinan todo esto", dijo en ese momento el capitán argentino.



Al partido siguiente -por el tercer puesto y frente a Chile; victoria argentina por 2-1-, Messi fue expulsado tras un encontronazo con Gary Medel. "Por lo que dije capaz que me pasó factura y (el juez) fue mandado", afirmó en esa ocasión.

Quién es el árbitro de Argentina vs Países Bajos

Nacido el 12 de marzo de 1977 en Algimia de Alfara, en Valencia, Mateu Lahoz es uno de los árbitros más importantes de España. Aunque de pequeño jugaba en el Estivella valenciano y soñaba con ser futbolista, una lesión hizo que se volcara hacia el arbitraje cuando tenía apenas 14 años.

Vive por y para su profesión. Cuando no está dentro del campo de juego, se la pasa informándose sobre los futbolistas que le tocará dirigir. “Para mí leer la prensa es fundamental. Quiero saber cómo llega cada jugador al partido, si está con mucha presión, si se le acusa de simular, las tarjetas que lleva... Quiero saber incluso su situación personal: si ha sido padre, si ha perdido a un familiar”, contó.

Además, se destaca por su trato cercano con los jugadores en medio del partido: felicitó a Keylor Navas por una “buena atajada” en un Real Madrid contra el Betis, le preguntó a Gerard Piqué por sus hijos en medio de un Clásico español (“estaba atacando el Real Madrid y él preguntándome por los niños”) y le consultó a Weligton, exdefensor brasileño del Málaga, por el bar que acababa de inaugurar.

El árbitro español afronta su segunda Copa del Mundo. En Rusia 2018 dirigió dos partidos de la fase de grupos: Dinamarca 1-Australia 1 y Croacia 2-Islandia 1. En Qatar 2022, Lahoz impartió justicia en Qatar 1-Senegal 3 e Irán 0-Estados Unidos 1. Hasta el momento, acumula en su carrera 497 partidos, en los que mostró 2309 tarjetas amarillas y 54 rojas, además de haber sancionado 119 penales.