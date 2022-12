La Selección Argentina eliminó por penales a Países Bajos del Mundial de Qatar 2022 con un final caliente. Es que durante el partido, la definición y el post hubo discusiones entre los jugadores de ambas selecciones y también con miembros del cuerpo técnico. Es por esto que la FIFA le abrió un expediente a la Asociación del Fútbol Argentino para investigar "posibles infracciones" de los miembros de la delegación albiceleste.

Según informó este sábado la entidad con sede en Zúrich, "la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Asociación de Fútbol de Argentina por posibles infracciones de los artículos 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA durante el partido Países Bajos - Argentina de la Copa Mundial de la FIFA que tuvo lugar el 9 de diciembre".

Además, "la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Asociación Holandesa de Fútbol por posibles infracciones del artículo 12 del Código Disciplinario de la FIFA en relación con el mismo partido".

Las declaraciones de Louis Van Gaal, el entrenador neerlandés, en la previa del partido (había dicho que Lionel Messi no sumaba a su equipo cuando no tenía la pelota, también que en el cruce en 2014 no había tenido un buen partido) ya habían enrarecido el clima del partido de este viernes.

Durante la definición por penales hubo actitudes de los futbolistas europeos que molestaron a los argentinos. Es que los neerlandeses, que habían fallado los dos primeros remates, intentaban distraer a los pateadores argentinos en su caminata rumbo al punto del penal. Cuando se consumó la victoria de Argentina, los sudamericanos se mofaron de sus rivales.

Después, en la zona mixta, durante una entrevista, Lionel Messi se cruzó con Wout Weghorst e inmortalizó la frase "Qué mirás bobo, andá para allá".

Qué pasó antes, durante y después del partido es lo que investigará la FIFA. En caso de encontrar infracciones -de todos modos- no habría sanciones deportivas sino económicas.

Lo mismo pasó con Uruguay

El antecedente más cercano de una situación similar, es lo que pasó con Uruguay, que tras quedar eliminado ante Ghana, varios jugadores reaccionaron mal y hasta Edinson Cavani le dio un golpe a la TV del VAR que está a un costado de la cancha.

A Uruguay le abrieron un procedimiento por posibles infracciones de los artículos 11 (Conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio), 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 13 (Discriminación) del Código Disciplinario de la FIFA en relación con los incidentes ante Ghana. Además, se abrieron procedimientos separados contra los jugadores José María Giménez, Edison Cavani, Fernando Muslera y Diego Godín por posibles infracciones de los artículos 11 y 12 del Código Disciplinario de la FIFA, por ese partido. A pesar de que la selección charrúa ya no está en la competencia, la FIFA todavía no se expidió al respecto.

Sin embargo, sí resolvieron con más celeridad las sanciones para la Federación Croata de Fútbol a la que le aplicaron una multa de 50.000 francos suizos por infracciones relacionadas con el artículo 16 del Código Disciplinario de la FIFA (uso de palabras y objetos para transmitir un mensaje no apropiado para un acontecimiento deportivo) en relación con el comportamiento de los aficionados croatas durante el partido Croacia-Canadá de la Copa Mundial de la FIFA del 27 de noviembre.

Además, sancionaron a la Asociación de Fútbol de Serbia con 20.000 francos suizos por infracciones relacionadas con el artículo 11 del Código Disciplinario de la FIFA y el artículo 4 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en relación con una bandera exhibida en su vestuario con ocasión del partido Brasil vs. Serbia del 24 de noviembre. Y la Asociación de Fútbol de Arabia Saudita recibió dos multas de 15.000 francos suizos por conducta indebida de su equipo (un total de seis amonestaciones recibidas por jugadores saudíes) durante los partidos contra Argentina y México.

Aquí en la Universidad de Qatar, sólo es satisfacción. Sólo se ocupa Scaloni de estudiar sus próximos pasos, cómo armará el equipo, quién reemplazará a los suspendidos Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Ambos futbolistas recibieron ante Países bajos su segunda amarilla y se perderán la semifinal. Acuña había recibido su primera amonestación en el choque con Polonia, mientras que Montiel la había sufrido en el encuentro con México.

La semifinal con Croacia es lo único que ocupa la atención, no hay expediente que la FIFA pueda abrir para arruinar el momento.