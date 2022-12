Tite anunció que no seguirá como entrenador de Brasil

El técnico de 61 años declaró que no renovará el vínculo que vencía el 31 de diciembre de este año después de la caída 4-2 por penales ante Croacia.

La eliminación de Brasil frente a Croacia en los penales por los cuartos de final del Mundial de Qatar ya se cobró su primera víctima porque Tite anunció que no seguirá en la Verdeamarela al término del contrato que posee con la selección hasta el 31 de diciembre de este año. “Derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Fin del ciclo”, comunicó el entrenador de 61 años en el Estadio Ciudad de la Educación después de la caída por 4-2 en los tiros desde los doce pasos luego de igualar 1-1 en los 120 minutos.

Tras el encuentro, señaló que el fin de su estadía ya estaba en su mente más allá del resultado dado en este encuentro: “Ya lo había puesto hace más de año y medio, no soy un tipo de dos palabras. No estaba jugando para ganar y luego haciendo drama para quedarme, cualquiera que me conozca lo sabe”.

Una de las preguntas que debió responder en conferencia de prensa hizo referencia a los motivos que deparó en Neymar como pateador de un quinto penal que no llegó en lugar de iniciar la tanda después de que Rodrygo haya fallado la ejecución inicial. “Es el quinto y decisivo penal. El jugador que tiene más calidad y mentalidad de cobrar tiene más presión”, justificó.

Además, lamentó la falta de eficacia de su equipo después de golear a Corea del Sur y destacó la participación del arquero croata Dominik Livakovic: “Creamos un volumen muy grande, con varias llegadas. Tal vez la precisión no fue suficiente, tal vez podría haber sido más”.

Un mensaje para los hinchas

Luego de comunicar su alejamiento de la Selección, Tite le mandó un mensaje a los hinchas:

“Compartimos alegría, compartimos tristeza. Nadie más que nosotros quería dar esa alegría. Lo estamos sintiendo, con nuestras familias, con nosotros mismos, y está surgiendo una hermosa generación. Se fortalece en la adversidad, en el crecimiento. Todos somos responsables. Perdí un título brasileño en las mismas circunstancias que ahora, el fútbol te permite tirar desviado, en el único tiro, y tu portero no hace atajadas durante el partido. Tengo mucho respeto”.

El estratega que fue campeón de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes con Corinthians tuvo unos pergaminos exitosos en el fútbol brasileño que lo llevaron a la Canarinha en junio de 2016. El reemplazante de Dunga en el cargo dirigió un total de 81 partidos con este equipo en los cuales totalizó 61 victorias, 13 empates y apenas 7 derrotas. Tite inició este ciclo con Brasil en una posición apremiante en las Eliminatorias Sudamericanas y, bajo su mando, encadenó 10 triunfos y 2 empates para clasificar al equipo hacía el Mundial de Rusia 2018.

En esa Copa del Mundo, el seleccionado brasileño tuvo un paso impoluto por la fase de grupos con una igualdad ante Suiza y sendas victorias ante Costa Rica y Serbia que lo clasificaron a los octavos de final. En esa instancia, eliminó 2-0 a México, pero los cuartos de final volvieron a ser una barrera impasable como en 2022. Fernandinho en contra y Kevin De Bruyne adelantaron a Bélgica en el comienzo de ese partido disputado en el Kazán Arena. El descuento de Renato Augusto no sirvió de nada porque el resultado finalizó en poder del elenco que se quedaría con el tercer lugar de la competición.

Un año más tarde de este certamen, llegó la revancha personal del técnico. Con el apoyo de su gente en las tribunas, el país anfitrión se quedó con la Copa América 2019. Lideró el grupo A con selecciones de la talla de Venezuela, Perú y Bolivia, eliminó a Paraguay por penales, sacó a la Argentina en semifinales y en la final venció 3-1 al conjunto peruano.

Esta consagración consolidó a Tite como entrenador del equipo después de múltiples críticas que había recibido después de su primera participación mundialista. Con el faro de Neymar, la Verdeamarela encaró las Eliminatorias al Mundial 2022 y consiguió su boleto a Qatar con mucha antelación, pero la frustración aún estaba a la vuelta de la esquina. Antes de cerrar su participación en la clasificación, debió encarar una nueva derrota en la Copa América 2021.

De vuelta como sede del torneo, Brasil volvió a quedar en la cima del grupo B relegando a Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. En cuartos de final, venció 1-0 a Chile y eliminó por el mismo resultado a Perú, pero en la final cayó por idéntico marcador ante Argentina en el estadio Maracaná.