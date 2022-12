Sin acuerdo salarial, Sitas va al paro por tiempo indefinido

El sistema de salud, en crisis: “La sociedad no puede permitirse tener menos profesionales, más cansados o más enfermos”.

En los últimos meses, aumentaron las movilizaciones de profesionales de la salud en distintos puntos del país para revertir una profunda crisis sanitaria.

Los decanos de 25 facultades de Medicina y Ciencias de la Salud del país sumaron su voz al fuerte reclamo de una reforma del sistema sanitario, con eje en la formación y las condiciones laborales de los recursos humanos, que va más allá del reclamo salarial urgente.

Ante este panorama, Sitas Tucumán tomó la determinación de convocar a un paro por tiempo indeterminado a partir del próximo jueves, lo que complicará la atención en los hospitales y centros asistenciales primarios de la provincia.

"Las acciones están definidas en función a la falta de respuesta del Gobierno y a las últimas declaraciones, que no son reales. No sólo no hemos recibido una propuesta seria en estos días, sino que se dicen cosas que no son ciertas", afirmó el secretario general, Julián Nassif.

A tener en cuenta

El jueves, el paro será sin concurrencia a los lugares de trabajo por 24 horas. Durante el viernes y los días en los que se mantenga la medida, la atención del personal de Sitas en los distintos centros de salud de la provincia será restringida y sólo se atenderán urgencias.