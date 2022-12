Cristiano Ronaldo fue suplente en la goleada de Portugal sobre Suiza y tuvo que ver a su reemplazante, Gonçalo Ramos, convertir un hat-trick. Sin embargo, el asunto no finalizó ahí, ya que el astro no quiso entrenarse con el resto de los que compañeros que no tuvieron actividad, o apenas unos minutos, en el encuentro de octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Después de ser expulsado del Manchester United por unos polémicos comentarios en una entrevista que brindó en Inglaterra, algunas imágenes con la delegación de Portugal en Qatar 2022 dejaron dudas respecto a la tolerancia de algunos compañeros para con él. El primer obligado en salir a aclarar la situación fue Bruno Fernandes, luego de que se viralizara un frío saludo dentro del vestuario. Algunos medios de su país aseguran que la relación de CR7 con varios integrantes del contingente luso no es del todo saludable y que varios le soltaron la mano. Y para peores su entrenador lo mandó al banco de suplentes por los octavos de final ante Suiza, su reemplazante, Gonçalo Ramos, convirtió un hattrick y a Cristiano le anularon un gol.

El estadio de Lusail lució repleto a pesar de la ausencia de la estrella a la que todos esperaban. Hubo literalmente miles de fanáticos con la camiseta con el dorsal 7 y el apellido de Ronaldo maldiciendo por no verlo en el rectángulo verde. Con el resultado puesto, el DT Fernando Santos acertó: el sustituto de Cristiano fue pieza clave para abrir el juego y se despachó con un triplete que encaminó el pase a la siguiente ronda, donde espera Marruecos (que sorprendió en primer turno a España, al que derrotó en tanda de penales).

No existieron las equivalencias en el juego y en cada uno de los goles, la ahora ex figura del United gritó fuerte el primero de los goles, se limitó a aplaudir el resto de los tantos de cada uno de sus compañeros y chocó palmas con Rafael Leao en el último, cuando ya estaba en cancha. Sabiendo que todos los flashes lo apuntarían a él sentado entre los relevos, mostró un semblante serio y nunca se terminó de relajar.

El mensaje de Cristiano Ronaldo tras la clasificación de Portugal. "¡El sueño está vivo!"

El atacante de 37 años reliazó una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual escribió: "Increíble día para Portugal, con un resultado histórico en la máxima competición del fútbol mundial. Exhibición de lujo de un equipo lleno de talento y juventud". Y concluyó: "Nuestra selección está de festejo. ¡El sueño está vivo! ¡Hasta al fin! ¡Fuerza Portugal!".

La actitud de Cristiano Ronaldo tras la goleada de Portugal que llamó la atención

Por un lado, el plantel de Portugal festejando la clasificación a cuartos de final de la Copa del Mundo; por otro, la caminata solitaria de un Cristiano Ronaldo que no pudo saborear el gusto de celebrar su ingreso al Top 5 de jugadores con mayor cantidad de presencias en Mundiales (empardó a Diego Maradona con 21 y quedó detrás de los alemanes Lothar Matthaus -25- y Miroslav Klose -24-, el italiano Paolo Maldini y el argentino Lionel Messi -23-.

La gran incógnita que surgirá antes del partido del próximo sábado 10 de diciembre en Al Thumama, donde Portugal partirá como favorito ante Marruecos, es: ¿volverá a ser titular Cristiano Ronaldo? La respuesta solamente puede darla Fernando Santos, quien en conferencia aclaró: “No hay problemas con nuestro capitán. Somos amigos desde hace años. Hablamos antes del partido y dijo no tener ningún tema con mi decisión. Es un ejemplo”.