Ola de calor: la máxima para hoy llegará a 39°C

Diciembre avanza a pasos sofocantes. La ola de calor no da tregua y la semana seguirá siendo muy calurosa para al menos la mitad del país y Tucumán no será la excepción. Después de dos días de continuos incrementos de la temperatura, se vienen 48 horas sofocantes, con térmicas que superarían los 40 °C.

La mañana de hoy comenzó con vientos leves del sector norte, cielo despejado, una humedad del 50 % y una temperatura mínima de 25 °C, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Hacia el mediodía la nubosidad irá en aumento al igual que la temperatura y se espera una media de 36 ° C. La máxima anunciada para hoy es de 39 °C, que se alcanzaría entre las 14 y las 16.

Para la noche, el cielo se poblará de nubes y la temperatura descenderá al menos hasta los 27 °C.

Las condiciones climáticas serían similares el jueves, con cielo cubierto, mucha humedad y una máxima que rondaría 40 °C.

Un poco de alivio recién llegaría el sábado, para el que se pronostican lluvias y tormentas, con una máxima que llegaría a los 32 °C.

¿Qué es el golpe de calor?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que el calor puede causar síntomas severos, como el golpe de calor, que consiste en la incapacidad del organismo para regular la propia temperatura. Quienes lo padecen presenta piel seca, enrojecida y caliente, pulso rápido y fuerte, náuseas, calambres y hasta pérdida del conocimiento, que puede llevar al coma y la muerte.

“El diagnóstico se define por elevada temperatura corporal (típicamente, pero no siempre, superior a los 40° C) y disfunción orgánica múltiple que, si no se trata de manera rápida y adecuada, puede ser fatal”, advirtió la doctora Stella Maris Cuevas, otorrinolaringóloga y alergista.

Por su parte, el doctor López Rosetti detalló que “cuando las temperaturas a nuestro alrededor son demasiado elevadas, por ejemplo, 39 ó 40 grados, nos ponen en jaque y no podemos termorregular. Además, si a un día extremadamente cálido, le sumamos condiciones de humedad, más del 60% a nuestro alrededor, no podemos ni perder temperatura hacia el exterior porque se satura nuestros sistemas de termorregulación, ni la transpiración (otro mecanismo para autorregular) puede evaporarse, pasar al aire”, detalló

La respuesta del organismo ante este fenómeno es malestar general, náuseas, vómitos, debilidad, alteraciones del nivel de conciencia, taquicardias. El reconocido cardiólogo precisó que todo esto ocurre porque sucede “un proceso de deshidratación, la presión arterial baja, y este proceso puede llegar a insuficiencia renal e incluso la muerte. Estos son los efectos del golpe de calor”.

Síntomas del golpe de calor

- Temperatural corporal superior a 40 grados

- Dolor de cabeza

- Piel enrojecida, caliente y seca, o sudoración excesiva

- Náuseas, vómitos y confusión

- Pulso acelerado y respiración rápida

- Presencia de letargo, astenia, cansancio y/o falta de apetito

- Alteración de la conciencia, convulsiones y pérdida de conocimiento