Empresas de transporte en problemas por el dólar MEP

Mientras hacen un importante esfuerzo por abonar los sueldos del mes de noviembre y hacen las previsiones financieras para afrontar el pago del medio aguinaldo, los empresarios del transporte público de pasajeros recibieron otro golpe letal a sus magras cuentas.

El periodista Ángel Suárez informó en Los Primeros TV que desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitieron un comunicado expresando su preocupación y rechazo a la decisión de una empresa proveedora de repuesto de origen alemán de "cambiar las reglas del juego".

Es que la firma en cuestión resolvió cobrar sus productos al valor dólar MEP que cotiza a $328 y no al oficial como venía operando, el que está en $176. La diferencia es abismal y el perjuicio muy grande para las empresas que tienen las concesión de las distintas líneas de colectivos en el interior del país.

Qué es el Dólar MEP

El dólar MEP o Dólar bolsa es una operación bursátil que surge a partir de la compra de ciertos bonos en pesos, que permiten ser vendidos en moneda norteamericana.

Al tenerlo un día en la cuenta comitente como exige la regulación, las personas lo pueden vender y liquidar localmente. Por ejemplo, quien tiene dinero en el sistema financiero te compra el bono. Partiendo de pesos, te hiciste de dólares, que se pueden transferir a la cuenta bancaria y tener disponibles para usarlos como se desee.

Requisitos para poder comprar dólar MEP

No haber comprado dólar ahorro durante los últimos 90 días corridos y comprometerse a no comprarlo en los próximos 90 días.

No disponer de tarjetas o préstamos en pesos refinanciados en el marco de las disposiciones adoptadas por el BCRA por la emergencia sanitaria.

No haber cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP.

Haber pagado los vencimientos de cuotas y no haber refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

No haberse beneficiado del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022.

No haber recibido ayuda de programas estatales.