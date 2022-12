“El Gobierno sigue aumentando los planes con fines electorales”

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Cultural de la Municipalidad de la Capital, Carlos Ale, criticó la política que implementa la Nación y la Provincia respecto a los planes sociales. “Son una muestra de lo mal que estamos como país y como provincia”, dijo.

Con una captura de las irregularidades que se detectaron con beneficiarios a nivel nacional, el funcionario municipal se despachó a través de sus redes sociales. “Las organizaciones sociales negocian con ellos, el Gobierno los utiliza como dádiva a cambio de un voto y los pobres son rehenes de un Estado especulador, que piensa en la rosca”, dijo.

“En Tucuman no se controla, no se contrapresta, no se promueve la cultura del trabajo y yo me pregunto si vos que recibís el plan ¿Llegás a fin de mes? ¿Comés los 30 días? ¿Mejoró tu situación económica y social? Seguramente la respuesta será un no”, mencionó Ale.

El secretario municipal apuntó directamente con la gestión que encabeza Osvaldo Jaldo. “Qué fácil la hace el gobernador interino ¡Darle a la maquinita y reventar al Estado! ¡Asfixiar a los empresarios! ¡Aumentar el impuesto inmobiliario! El gobierno tucumano sigue la misma receta que el nacional: seguir aumentando los planes sociales con fines electorales. De un plan económico serio y contundente que nos saque adelante, nada”, disparó.