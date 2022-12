Cristina Fernández de Kirchner habló tras conocer el fallo que el Tribunal Oral Federal N°2 leyó minutos después de las 17.30 de este martes, tal como estaba anticipado. Los jueces la condenaron a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Sobre ello, la Vicepresidente de la Nación habló y aseguró que la idea era condenarla y no se mostró sorprendida por la condena. Asimismo, apuntó contra los magistrados y el fiscal Diego Luciani que aseguró apelará la sentencia.

Sobre su supuesta candidatura en 2023

Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner despejó las dudas de quienes se preguntaban qué pasaría si quisiera presentarse como candidata en las elecciones del 2023. En este sentido, expresó sin rodeos: "No voy a ser candidata porque nunca seré mascota de nadie".

“No voy a ser candidata a nada en el 2023, no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Me van poder meter presa después del 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando a algún empresario no se le ocurra financiar a una banda de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro”, agregó segundos después.