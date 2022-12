Condena a CFK: "el pueblo la defenderá en la calle"

Pocos minutos después de que el Tribunal Oral Federal 2 condenara a Cristina Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitara a ejercer cargos públicos de por vida, los dirigentes del oficialismo comenzaron a expresarse en las redes sociales para ejercer una fuerte defensa de la Vicepresidenta.

Políticos y gremialistas en defensa de CFK

Uno de los primeros en hacerlo fue el titular de la AFI, Agustín Rossi. “No hay dudas sobre la inocencia de Cristina, víctima de una persecución política, judicial, mediática feroz, tal como las que recibieron en su momento Perón y Evita. La sentencia no es más que un burdo intento de proscripción”, indicó.

El “Chivo” consideró que “durante años, el Partido Judicial, los medios concentrados y los grupos de poder pergeñaron esta falsa condena” y pidió que “la respuesta debe ser más militancia y más construcción política de cara al 2023″. Todos los mensajes fueron acompañaros por el hashtag #TodosConCristina.

El ex ministro de Agricultura Julián Domínguez fue otro de los escribió en apoyo a la Vicepresidenta. “La justicia violó toda las garantías constitucionales. El único objetivo es proscribirla. Como en el pasado, lo hicieron con el General Perón. Lisa y llanamente, un pelotón de fusilamiento al Estado de Derecho”, sostuvo.

El ministro de Defensa, Jorge Taina, aseguró: “Como dijo hace tiempo Cristina la condena ya estaba escrita. Los peronistas ya conocimos la proscripción y la derrotaremos una vez más”. Aún más dura fue la intendenta de Quilmes y dirigente de La Cámpora, Mayra Mendoza: “No es justicia, es venganza”.

“Quieren proscribirla para disciplinar a quienes se animan a enfrentar al poder real. La persiguen con causas truchas por los 12 años de bienestar y conquistas sociales. Por más acoso judicial, Cristina seguirá siendo la esperanza del pueblo argentino. ¡Fuerza compañera!”, afirmó la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, uno de los sindicalistas más cercanos a la Vicepresidenta se expresó en sus redes. “Esta vergonzosa sentencia es la estocada final del lawfare en la Argentina. El partido judicial ha dado otro paso en la persecución y proscripción a Cristina. La historia la absolverá a Cristina y el pueblo, como siempre, la defenderá en la calle”.

El ex secretario de Comercio Roberto Feletti se sumó a la hilera de dirigentes que se pronunciaron después de la condena. “Se consumó la farsa. Un tribunal amañado, en connivencia con el macrismo y el Grupo Clarín, condenó sin pruebas a la líder popular argentina más importante de los últimos 50 años. No van por ella, van por todos y todas. Con este Poder Judicial no hay democracia”, sostuvo.

La agrupación ultra K La Cámpora publicó una imagen de la Vicepresidenta y una sola frase: “El amor y la lealtad del pueblo no se proscriben”.

La titular del Inadi, Victoria Donda, sostuvo: “El poder tomó nota: no se lo iba a perdonar nunca. A sus 69 años la condenan en una causa cuya sentencia estaba escrita porque consideran inaceptable que sea una mujer, morocha, peronista, hija de un colectivero, quien siga representando a las mayorías populares en la Argentina”.

El titular del gremio Stuher, Víctor Santa María, también respaldó a la Vicepresidenta. “Persecución evidente para proscribir a Cristina. Un gran montaje, el lawfare y el poder concentrado no podrán contra el amor y el apoyo incondicional del pueblo. No pudieron con Perón, con Lula, y tampoco podrán con Cristina”, señaló.

El subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Depetri, aseguró que “la condena estaba escrita, como siempre supimos”. Y agregó: “Solo faltaba que la rubricaran estos jueces títeres del poder real. Máximo repudio a esta farsa judicial que responde directamente a la mafia macrista con el objetivo de proscribir a Cristina porque saben que gana las elecciones”.

Otro de los que se expresó fue el diputado nacional y es presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja. “El fallo es un mamarracho que nada tiene que ver con la realidad. Los fiscales y el Director de Clarín escribieron la causa mientras tomaban mate frente al lago. No esperábamos otra cosa, si hasta se filtró la sentencia exacta”, indicó.

“El Partido Judicial reemplazó al Partido Militar en la persecución al peronismo. El Estado mafioso paralelo que pretende gobernar el país proscribe a Cristina con una causa armada. Estos mecanismos no nos pararon antes y no lo harán ahora. El pueblo siempre con Cristina”, escribió el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

FUENTE: Infobae