Alarma en Francia: Mbappé se ausentó de la práctica

El goleador de Les Bleus en el Mundial Qatar 2022 fue el único futbolista que no se entrenó a la par de sus compañeros. Arrastra una dolencia

La selección de Francia accedió a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 tras vencer a Polonia y, en la próxima instancia, se medirá ante Inglaterra por un lugar en las semifinales, pero el primer entrenamiento después de la clasificación despertó la primera preocupación en los dirigidos por Didier Deschamps.

El goleador de la Copa del Mundo con cinco goles, Kylian Mbappé, fue el gran ausente en la práctica de este martes por la noche después de que el plantel haya gozado de una jornada libre el último lunes. El delantero de 23 años realizó distintos ejercicios en el gimnasio para recuperarse de una molestia física en el tobillo izquierdo.

Cabe recordar que Mbappé ya estaba en duda para ser de la partida en el último partido del grupo D frente a Túnez por la misma dolencia. En esa ocasión, Deschamps había optado por cuidar a su gran figura. Sin embargo, ingresó a 28 minutos del final para remontar un resultado adverso que finalizó en derrota por 1-0. Esta lesión no imposibilitó que volviera a la titularidad en la victoria 3-1 ante los polacos.

El futbolista del París Saint-Germain fue el único que se perdió la vuelta a los entrenamientos, aunque el círculo íntimo del seleccionado evitó el pánico al no poner en duda su titularidad en el próximo encuentro que determinará un pase entre los cuatro mejores del certamen. A pesar del antecente previo en el cierre de la fase de grupos, la Federación Francesa de Francia (FFF) llevó tranquilidad sobre el estado físico del extremo izquierdo de cara al partido de este sábado a las 16 en el Estadio Al Bayt: “Está trabajando en la sala de recuperación, es habitual dos días después de un partido”.

Goleador

En su segunda Copa del Mundo, Mbappé acumula nueve goles y está a cuatro de alcanzar a Just Fontaine como máximo goleador de Francia en la historia de la cita mundialista. Con dos goles y una asistencia, fue clave para encaminar la victoria en octavos de final. Ante las bajas de N’Golo Kanté, Paul Pogba y Karim Benzema, su preponderancia en la formación es crucial para soñar con el bicampeonato.

“Es el mejor delantero con el que he jugado en toda mi carrera”, remarcó su compañero Olivier Giroud y profundizó en su rol dentro del equipo: “Desde el inicio de esta competición ha sido fundamental para nosotros, muy resolutivo y competitivo. Él es increíble”.

Todo esto sucede después de las declaraciones que realizó el propio jugador después de la última victoria. A la salida del vestuario ubicado en el estadio Al Thumama, Mbappé se había referido a su preparación en la previa al Mundial: “Es la competencia de mis sueños, tengo la oportunidad de jugarla, he construido mi temporada en base a esta competición física y mentalmente. Quería llegar preparado y de momento va bien, pero aún estamos lejos del objetivo que nos hemos marcado y que yo mismo me he marcado, que es ganar”.

En este sentido, trató de alejarse de los premios individuales como el Balón de Oro o la Bota de Oro que se entregan en la Copa del Mundo al mejor jugador o al máximo goleador para priorizar lo colectivo: “El resto es todo secundario”. “Si lo gano claro que estaré contento, pero no estoy aquí para eso. Estoy aquí para ganar con la selección francesa”, concluyó.