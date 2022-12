Mundial de Qatar 2022: Portugal Vs Suiza

📰 𝔹ℝ𝔼𝔸𝕂𝕀ℕ𝔾 ℕ𝔼𝕎𝕊: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira



This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/OiKlJU44O1