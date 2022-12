El último reporte emitido por el Ministerio de Salud de la Nación indicó que esta semana se registró un salto en los casos de COVID, los cuales crecieron más de un 379.45% en la última semana. Por este motivo, en nuestra provincia el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, tras una reunión con el COES (Comité Operativo de Emergencia Sanitaria) de la cual participaron los especialistas a cargo de cada área.

Al respecto Medina Ruiz dijo: “La situación epidemiológica nuestra es similar a la de todo el país y la región, con un aumento de casos que no son graves gracias a la gran adherencia a las vacunas. Hoy nos notificaron 85 casos, debemos tener en cuenta que veníamos notificando 3 o 4 por día y hemos aumentado en forma sustancial. Son casos leves que cuando siguen aumentando habitualmente pueden aparecer pacientes graves es por eso que estamos en este momento tomando una decisión de acuerdo a una reunión que hubo ayer en el COES (Comité Operativo de Emergencia Sanitaria) sobre la obligatoriedad del uso del barbijo dentro de los centros asistenciales de salud tanto públicos como privados. Estamos hablando de hospitales, CAPS, Centros de Salud Públicos y Privados, Centros de diagnósticos, Laboratorios, Diagnósticos por imágenes, entre otros”.

Al mismo tiempo que agregó: “Todo esto es para preservar la salud de los pacientes fundamentalmente y del recurso humano de salud, esto tendrá vigencia a partir de hoy, ya que hoy saldrá la resolución y es fundamentalmente para establecer mayor protección”.

Por último, el funcionario enfatizó: “Recomendamos firmemente el uso del barbijo en los lugares cerrados, en el trasporte público y en oficinas tanto públicas como privadas. Esto tiene el único fundamento que es preservar la salud del recurso humano. Sabemos que muchas personas trabajan en oficinas que no tienen ventilación adecuada y eso son los casos en lo que es de suma importancia la utilización del barbijo”, finalizó.

Sin restricciones pero habría que vacunarse

En la misma línea, el títular de cartera sanitaria señaló en diálogo con Los Primeros TV: "Hay vacunas suficientes para cubrir a toda la comunidad, por eso le pedimos a la gente que complete el esquema de vacunación porque hay muchas personas que no se dieron el segundo refuerzo, Entonces si ya pasaron cuatro meses de la última vacuna, es momento de acudir a los vacunatorios", dijo Medina Ruiz, quien recomendó además a las personas mayores de 50 años y a las que tienen alguna enfermedad de base a usar barbijos.

Además, advirtió que el Covid-19 continuará circulando como hoy lo hace la gripe A y B, "por eso tenemos que vacunarnos y prevenir los contagios usando los barbijos en lugares cerrado, sigue siendo importante".

Medina Ruiz insistió que "así como pedimos que nos coloquemos la dosis de refuerzo ya que evita la enfermedad grave, el barbijo evita el contagio. Recomendamos su uso de manera firme en personas mayores de 60 años, en quienes tienen alguna enfermedad de base, en personas que decidieron no vacunarse, y sobre todo, en lugares cerrados, no ventilados, como en un transporte público (colectivo, taxi) o en alguna reunión donde se genere la posibilidad de contagio. Estamos hablando de lugares donde hay muchas personas que van a compartir espacios que no están ventilados adecuadamente”.