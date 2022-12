Suspenderán pagos del Potenciar Trabajo por irregularidades

En las últimas horas, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió suspender los pagos de algunas cuentas del programa Potenciar Trabajo luego de que ANSES detectara irregularidades en algunos beneficiarios. En ese marco, comunicaron los pasos a seguir para no perder el subsidio.

“La validación nos permite que nadie use la identidad de una persona y que nadie utilice el Potenciar Trabajo si no es simplemente para garantizar allí el ingreso que hoy no está y el acompañamiento definitivo en la consolidación de un proyecto de vida”, declaró la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Asimismo, Alberto Fernández, también se refirió al programa y sostuvo que “los beneficiarios del Potenciar Trabajo tienen que tener la tranquilidad de que aquel que necesita el plan lo va a seguir teniendo, que no hay ningún propósito inicial de quitarlo. Todos tienen que estar inscriptos para evitar cualquier tipo de impedimento en el cobro”.

¿Cómo hacer para no perder el subsidio?

Los beneficiarios del plan deben realizar un máximo de 60 horas laborales mensuales en una Unidad de Gestión de las siguientes actividades laborales y comunitarias:

Tareas de cuidados y servicios socio-comunitarios.

Reciclado y servicios ambientales.

Construcción, infraestructura social, mejoramiento barrial y habitacional.

Agricultura familiar y producción de alimentos.

Producción de indumentaria y otras manufacturas.

Comercio popular.

Actividades de formación y capacitación profesional o entrenamiento laboral en virtud de lo normado por el DNU Nº 711/2021.

Actualización de datos en Potencia Trabajo

Hasta el 6 de enero de 2023, los beneficiarios tienen tiempo de actualizar sus datos personales para no ser dados de baja del programa.

Para la actualización hay que ser activo en Potenciar Trabajo, CUIL y DNI. Seguir los siguientes pasos: