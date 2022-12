Los autoconvocados de la salud paran mañana y el miércoles

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) confirmó la continuidad del plan de lucha y ratificó los paros de esta semana. Así, mañana y el miércoles el personal de la salud limitará su atención en los centros asistenciales públicos de la provincia. En contrapartida, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, solicitó que no haya más conflicto dado que “el diálogo está abierto”.

Medina Ruiz: “Necesitamos que no haya conflicto”

El jueves pasado, el ministro Medina Ruiz había recibido a Sitas en Casa de Gobierno. Sin embargo, Nassif aseguró que no hubo avances. "Son sólo promesas que no se traducen en los hechos. Sabemos que (el ministro) está interesado en resolver la situación, pero quienes tienen que responder generando respuestas y acciones, no lo hacen", dijo.



El principal pedido de los autoconvocados es que el salario del personal de la salud se encuentre "por encima de la línea de pobreza y no por debajo, como ahora". Solicitan también que "en el ámbito legislativo se pueda discutir la reformulación de la ley de carrera sanitaria".

"Pedimos que se gestione un boleto sanitario y tampoco hubo respuesta", añadió. En el último encuentro, el ministro prometió revisar esa cuestión. "(Medina Ruiz) dijo que trabajará puntualmente en mejorar ítems propios del sector de la salud y que dará respuesta al 'suplemento zona', un proyecto que contempla que a la totalidad del personal que deba trasladarse al interior de la provincia se le agregue un pago extra considerando ciertos aspectos", contó Nassif.

El ministro de Salud pidió a los gremialistas que no continúen con las medidas de fuerza. En tanto, anunció que se les otorgó un aumento salarial a los residentes.

“Tenemos continuo diálogo (con Sitas), pero ellos han optado por hacer manifestaciones y paros. Les pedimos a nuestros colegas, médicos y enfermeros, que trabajemos. Esta semana es corta, hay dos días feriados y mañana y pasado tenemos que estar trabajando”, solicitó.

Además, aseguró: “el primer interesado en que nuestra gente cobre mejor, soy yo”. Con respecto al aumento salarial que piden los autoconvocados, manifestó: “estamos en un contexto económico donde hay un límite; donde todo lo que se otorgue no debe impedir que los salarios se paguen en tiempo y forma”.

Medina Ruiz detalló que se trata de una flexibilización. “Es muy probable que se quite un año. Con respecto a lo salarial, en Tucumán se tomó la decisión de otorgarle un aumento en sus haberes -con recursos propios del Ministerio-. Un residente médico de primer año no va a cobrar menos de $ 250.000, es un aumento sustancial”, declaró.

Por su parte, la semana pasada, la doctora Adriana Buena, explicó: "Los gobiernos (nacional y provincial), no han saldado la deuda que mantienen con nuestro sector y que viene haciendo un gran esfuerzo desde que comenzó la pandemia de coronavirus", dijo Bueno. "La cuestión salarial es importantísima y también lo es el hecho de que no podemos descansar, porque fuimos obligados a trabajar durante la gestión de la exministra de salud, la actual diputada nacional, Rossana Chahla, y esa situación se mantiene a la fecha", agregó la dirigente de SITAS.