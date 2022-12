Werchoff: "La actividad comercial sigue en caída"

El dirigente de la FET, Gregorio Werchoff, en conferencia de prensa expresó: "Tenemos el quinto mes consecutivo de caída, este mes 11 de los ítems que se miden 10 cayeron y uno aumento y es el de farmacia. El mas afectado es indumentaria, con la caída del 18%, esto hablando de todo el país, posiblemente en Tucumán esto sea superior en los indicadores".

Sobre los altos precios, indicó: "El problema grave que hay es el elevado precio de la indumentaria. El argentino pasa a países limítrofes y compra más barato, y la gente de esos países viene a Argentina a comprar combustible y alimentos".

Dudas y más dudas

La desilusión prima en los argentinos: "No hay expectativa ni seguridad en cuanto a que pasara los próximos meses. Por eso el comerciante debe cubrirse con los precios. Todos los productos tienen un ingrediente de productos importados y esta restringida la importación por lo tanto se torna totalmente vidrioso".

Sin embargo, Werchoff confesó que no todo está perdido: "Tenemos esperanzas que en diciembre con el pago de sueldo, aguinaldo y demás, creemos que va a revertir pero no va a recuperar lo de años interiores. El país le da seguridad al empresario y él invierte en su provincia. El mayor indicio que pretendemos es darle una seguridad porque no se vislumbra un plan económico a nivel provincial".