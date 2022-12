Procesaron por abuso sexual a un actor de “El Marginal”

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19 procesó al actor Jorge Emanuel García, quien encarnó el papel de “Arnold” en la serie “El Marginal”, por considerarlo responsable del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal reiterado en cuatro oportunidades.

Según indicaron fuentes judiciales, la resolución, firmada el viernes pasado, fue consecuencia de la denuncia radicada por su ex pareja, en donde relata los hechos y acusa al actor de haber abusado sexualmente de ella mediante violencia y con acceso carnal en cuatro ocasiones, entre los meses de abril y agosto de 2018.

La denuncia

“Yo no entendía muy bien lo que sucedía en ese momento. Tomé conciencia de esto el año pasado. Me acuerdo de irme con un sabor amargo, con una sensación horrible, pero en ese momento no pensaba que había sido abusada”, señala la denunciante con respecto al primero de los hechos.

En referencia a los otros tres episodios, la denunciante indicó que fueron similares entre sí, es decir, sin consentimiento alguno. Sostuvo que “en mi cabeza eso no era tan grave. Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual; yo no lo reconocía como tal”.

Para resolver la situación procesal del actor, el Juzgado analizó peritajes médicos, documentación, la indagatoria del imputado y el testimonio de la psicóloga de la denunciante. En este marco, dicha profesional manifestó que en las sesiones de terapia le había transmitido “muchísimo malestar en cuanto al trato que recibió cuando eran pareja (...). Ella lo que me comenta es que no fue respetada en cuanto a sus deseos, a lo que quería de la relación y en la sexualidad, que él fue pasando por alto sus derechos, decisiones y su deseo”.

“Lo único que te puedo decir es que se vio forzada a tener relaciones sexuales displacenteras”, agregó. Por otro lado, el peritaje del Cuerpo Médico Forense concluyó que el relato resultaba verosímil y que la denunciante presentaba indicadores de estrés postraumático, definido como “la resultante que se observa en personas expuestas a condiciones estresantes graves, tales como abuso físico, emocional y sexual, y cuyas consecuencias afectan el desarrollo psicológico general”.

El Juzgado, dando cuenta de la complejidad del caso, al decidir expresó: “El análisis de los episodios de abuso sexual con acceso carnal debe partir de la dificultad que presenta la incorporación de prueba en causas que tienen por objeto la investigación de hechos cometidos contra la integridad sexual. (...) Se ha sostenido en supuestos similares, que, ante la consecuente complejidad de recoger prueba directa, ‘la versión de la damnificada (...) constituye un aporte especialmente valorable si los estudios psicológicos contribuyen a la verosimilitud de los hechos’”.

Por otro lado, el actor de la serie “El Marginal” negó en su indagatoria todos los hechos y, entre otras cuestiones, argumentó que en esos meses del 2018 estaba recuperándose de una operación del tendón de Aquiles.

“No podía hacer movimientos explosivos ni muy bruscos, porque corrés el riesgo de que se te corte el tendón de nuevo. Por eso me parece absurdo que ella diga que yo fui agresivo con ella”., declaró. “Nosotros teníamos una relación en el marco de un respeto y buena onda. Lo que me llama la atención es que dice -en la denuncia- que nosotros nos parábamos, que hacíamos un montón de cosas (...); yo si caminaba tres pasos me caía”, expresó el imputado.

Por último, la resolución confirmó, por aplicación del artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación, la libertad provisoria de García, por no considerar que exista riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, dado que el actor “se encuentra debidamente identificado, y compareció ante la citación efectuada por el Tribunal, en tanto que además constituyó domicilio junto con el de su defensa”.

