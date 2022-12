¿Último aumento del año? Hoy volvió a subir el precio del pan

Los bolsillos de los tucumanos sentirán este nuevo aumento en las panaderías. El kilo de pan francés costará entre $380 y $400.

Fernanda Sótola, Representante del centro de panaderos en Tucumán, comenta cómo recibió este incremento: "Nos pone mal el aumento. El mes de diciembre, con muchos gastos. Tenemos nueva lista de precios a partir de hoy".

¿Se espera que sea el último del año?: "Yo al último preveía que era el último del año, siempre pienso que va a ser el último. Nos cuesta bastante tener que aumentar porque estamos a fin de año no puede faltar el pan en la mesa. . Estamos en un momento en el que no sabemos que va a pasar mañana. No te puedo explicar el nivel de incertidumbre porque hay que pasarlo", expresó consternada.

Sin embargo, también se encuentra empatía: "Entiendo al consumidor, hay que tratar de mantener negocios a esta altura del año. Tenemos un montón de responsabilidades por cumplir. No solo con harina se hace el pan, hay un montón de cosas que llevan al aumento del precio.

Pan dulce

Con respecto a uno de los tipos de pan que más se consume en esta época del año, Sótola afirmó: "El pan dulce se esta produciendo y vendiendo. Si tomamos en cuenta el año pasado, este año esta un 200/ más".

En cuanto al famoso pan de sanguchitos, pidió que los consumidores no se apuren: "El pan de miga tiene mucho desperdicio, hay que ver cuánto se va a conseguir. No es un pan que dure mas de 2 o 3 días".