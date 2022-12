No habrá restricciones pero recomiendan vacunarse y el barbijo

En todo el país hubo un marcado ascenso de casos positivos de Covid-19 y Tucumán no es la excepción. Así lo confirmó el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, al señalar en diálogo con Los Primeros TV que en la última semana hubo 175 casos contra los 40 contagios que en promedio había en semanas previas.

Si bien descartó que se utilicen burbujas sanitarias pensando en las celebraciones de fin de año, Medina Ruiz instó a la comunidad a vacunarse contra el coronavirus a modo de prevenir la propagación del virus, que por este días ya se presenta como circulación comunitaria de acuerdo a los registros de contagios detectados.

"Hay vacunas suficientes para cubrir a toda la comunidad, por eso le pedimos a la gente que complete el esquema de vacunación porque hay muchas personas que no se dieron el segundo refuerzo, Entonces si ya pasaron cuatro meses de la última vacuna, es momento de acudir a los vacunatorios", dijo Medina Ruiz, quien recomendó además a las personas mayores de 50 años y a las que tienen alguna enfermedad de base a usar barbijos.

El titular de la cartera sanitaria advirtió que el Covid-19 continuará circulando como hoy lo hace la gripe A y B, "por eso tenemos que vacunarnos y prevenir los contagios usando los barbijos en lugares cerrado, sigue siendo importante".

Medina Ruiz insistió que "así como pedimos que nos coloquemos la dosis de refuerzo ya que evita la enfermedad grave, el barbijo evita el contagio. Recomendamos su uso de manera firme en personas mayores de 60 años, en quienes tienen alguna enfermedad de base, en personas que decidieron no vacunarse, y sobre todo, en lugares cerrados, no ventilados, como en un transporte público (colectivo, taxi) o en alguna reunión donde se genere la posibilidad de contagio. Estamos hablando de lugares donde hay muchas personas que van a compartir espacios que no están ventilados adecuadamente”.