Murga: "Sería una enorme frustración no ganar las elecciones"

El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán y cofundador del partido CREO Tucumán, Sebastián Murga, manifestó que el objetivo principal de Juntos por el Cambio es ganar las próximas elecciones provinciales del 14 de mayo y sentenció que sería "una enorme frustración no ganar las elecciones".

El precandidato a vicegobernador integrando una fórmula con el diputado nacional Roberto Sánchez, aseguró que a la gente no le interesa la discusión interna que se genera en los partidos políticos para definir las candidaturas, sino que están interesadas en saber de qué manera se harán las cosas para estar mejor. En tal sentido, Murga expresó que "mantenemos nuestra idea de trabajar todos juntos para cambiar desastre que es Tucumán en manos de esta gente que está en el gobierno desde hace 20 años".

"Vengo del sector privado y me involucré en la política con la idea de llevar adelante los cambios que son necesarios para tener una provincia distinta. Y no se toleraría salir segundo en las elecciones del año que viene, si algo no podemos permitirnos es salir segundo, porque aquí hay que ganar las elecciones. Acá lo que importa es ganar las elecciones provinciales del año que viene", enfatizó.

Sostuvo que "hay que cambiar la mentalidad y saber que las condiciones están dadas para ganar las elecciones. Y ahora vamos a saber quiénes se despojan de ese egoísmo que hay y cuando hablamos de una coalición generosa, ver quiénes son los generosos para dar un paso al costado y tener definitivamente el camino allanado para ganar las elecciones".

Murga apuntó que entre las propuestas que sostiene el sector al cual representa está la idea de "terminar con los privilegios de la política y con el gasto político, la reforma de la Constitución y del sistema electoral, seducir a las empresas para que se instalen en la provincia y de esa manera generar mano de obra. Además de terminar con el asistencialismo y generar trabajo, y terminar con el emblema de la mala administración que es la Legislatura de Tucumán, esas con las medidas que tenemos que tomar los políticos. Eso es lo que debemos hacer cuando seamos gobierno".