El futbolista de la Albiceleste no completó el partido como consecuencia de la lesión, aunque aseguró que llegará a recuperarse para los cuartos de final

La Selección Argentina sigue a paso firme en el Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Australia y lograr el pase a los cuartos de final. Sin embargo, los festejos del triunfo se vieron un poco empañados por lo que fue la confirmación de la lesión de Alejandro Papu Gómez, quien sufrió un esguince de tobillo.

Luego de haber comenzado el partido como titular, el futbolista de Sevilla apenas pudo disputar unos minutos del segundo tiempo cuando debió ser reemplazado por el defensor Lisandro Martínez. Tras el partido, el Papu habló con TyC Sports y, si bien confirmó la lesión, aseguró que llegará a recuperarse antes del duelo con Países Bajos.

"Me quería matar porque me doblé el tobillo feo y no podía seguir mucho más. Prefería que entre otro chico que esté mejor que yo. Es un esguince, quedan varios días para recuperar y va a estar todo bien", confirmó el Papu en diálogo exclusivo con TyC Sports.

Lo cierto es que un encuentro que parecía controlado por la Albiceleste finalmente se complicó como consecuencia del descuento casi de casualidad de Australia en el segundo tiempo, algo que Gómez admitió también en su entrevista: "Cuando no terminás de cerrar el partido, un gol de la nada te puede complicar. Todos sabemos que el 2-0 es un resultado complicado. Podríamos haber hecho varios goles después, pero lo importante es que se ganó, se terminó sufriendo pero somos Argentina: siempre hay que sufrir".

La Selección Argentina y el gran momento del grupo, bajo la lupa del Papu Gómez

Al margen de su lesión, el Papu se mostró muy contento por la victoria y reflexionó sobre el buen momento que atraviesa el grupo después del cimbronazo de la derrota en el debut ante Arabia Saudita: "Estamos cumpliendo los objetivos que nos vamos poniendo. Al equipo lo veo firme y el que le toca entrar, cumple. El que entra desde el banco tal vez hasta ayuda más que el que jugó de titular. El grupo está muy fuerte. El primer partido tal vez nos haya venido bien porque fue una campanada de alerta, nos despertó a tiempo y mejoramos las cosas que se hicieron mal".

Scaloni ya piensa en Países Bajos

Más allá de estar sentado con el resto de los sustitutos, el rosarino no estaba para entrar. Lo vivió como uno más para compartirlo con el resto y no tener que verlo apartado desde el palco de atrás del banco.

Si todo va bien, Di María podrá pegar la vuelta a la titularidad el viernes en el Estadio Lusail, mismo escenario en el que la Selección jugó contra Arabia Saudita y México. Una lectura rápida, apelando a la lógica del puesto por puesto, indicaría que Scaloni lo pondría por Papu Gómez. Sin embargo, habrá que ver qué tiene en mente el DT nacido en Pujato para contrarrestar a los dirigidos por Louis Van Gaal.

Scaloni viene demostrando que es de tocar la formación de un encuentro a otro, dependiendo en cómo vea a sus dirigidos y también de las características del rival de turno. ¿Podría haber más cambios? Hay puntos altos a los que resultaría raro no darles continuidad, más allá de Lionel Messi. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, son nombres que se ganaron un lugar en este Mundial y siguen rindiendo.

Pero será una semana de cuatro entrenamientos (después del domingo de descanso) en los que de seguro se verán varias pruebas. La palabra final la tendrá Scaloni.