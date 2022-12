Harry Styles tuvo su primera gran noche en River. La estrella pop del momento hizo delirar a un colmado estadio con sus hits a lo largo de un show de casi dos horas. En un año marcado por importantes visitas, el exintegrante de One Direction se presentó en un imponente escenario, donde semanas atrás Coldplay marcó un récord con sus 10 recitales.

Con ese aire de balance, la propuesta que el ex One Direction empezó a mostrar ni bien subió al escenario tuvo gusto a fiesta de fin de año. Antes, a las 15, las puertas de River se abrieron para que entraran los primeros fans, aquellos que durante meses esperaron en las adyacencias de la cancha, con carpas y postas armadas para cuidar sus lugares. A las 18, con el campo ya plagado, Harry sorprendió a todos al salir a escena con remera blanca para arengar al público que se encontraba en pleno festejo por el 2 a 1 a favor de La Scaloneta. A las 19, la DJ Anita B Queen le puso música a la espera y a las 20, la jamaiquina Koffee tomó la posta en su rol de telonera del tramo latinoamericano de la gira.

Suena “Rapsodia Bohemia” y el estadio estalla al saber que es el instante previo a la salida de Styles. Pero el público sorprende al cantar el clásico de Queen de comienzo a fin, como si estuviese tocando en vivo. Minutos más tarde, a las 21.15, aparece Harry de turquesa y blanco y las fans estallan en alaridos. “Sushi”, “Golden” y “Adore You” marcan la tríada inicial. El fervor, lejos de bajar sigue in crescendo. El público es tan o más protagonista que Harry, que se dispone a armar el fan fest perfecto para seguir celebrando el Argentina 2-Australia 1.

“Buenas noches Buenos Aires. Mi nombre es Harry y es un placer estar aquí está noche.. estuve hace cuatro años (en el DirecTV Arena, en 2018) y ese es mi show favorito de todos…Hagamos ruido por el seleccionado argentino”, dispara el cantante la primera parte de su artillería discursiva que seguiría en ese sentido una y otra vez: agradecer al “mejor público del mundo”, pedir una fuerte ovación para Messi y volver a agradecer varias ocasiones más.

La fiesta de Harry Styles y el delirio constante de sus fans

“Music for Sushi Restaurant”, “Golden” y “Adore You” fueron los primeros temas en sonar. “Es sábado a la noche”, gritó el cantante británico a su audiencia invitando a vivir una gran jornada. Y agregó: “Soy Harry Styles y estoy contento de estar acá. Gracias por todo. Pasaron cuatro años desde que estuve y ese recital es mi favorito”, le dijo a sus seguidores emocionados.

El recorrido por sus tres discos solistas siguió con “Daylight”, “Cinema”, “Keep Driving”, “Satellite”, “She” y “Matilda”. “Hoy es el cumpleaños de mi hermana. Me lo estoy perdiendo porque estoy acá con ustedes. Quiero que lo canten para ella, que está en Londres. Si lo cantan fuerte lo va a escuchar”, le pidió Harry al público que respondió a la perfección.

La fiesta siguió con “Lights Up”, “Canyon Moon”, “Treat People With Kindness”, y la aparición de “What Makes You Beautiful” como recuerdo de One Direction que provocó el delirio general. El cantante estuvo acompañado de buenos músicos que recibieron el saludo de los fans. También pidió que griten bien fuerte cuando anunció el nombre de Lionel Messi. Recordemos que, horas antes, después de que la Argentina pasara a cuartos de final en el Mundial Qatar 2022, Harry apareció en escena y se mostró muy contento con la victoria del equipo nacional. Emoción total por parte de los seguidores que lo estaban esperando en River.

A lo largo de todo el set, el estadio fue una suerte de gran discoteca, en donde los celulares iluminaron el cielo, algo similar a lo que pasó con Coldplay y sus pulseras. Hubo un guiño a la música de la Argentina con una intro de teclados, con un pasaje sonoro de Piazzolla y hasta unos acordes de “Persiana americana” de Soda Stereo. “Late Night”, “Watermelon sugar” y “Love Of My Life”, fueron otros de los hits.

Harry encaró el último tramo del show con la épica balada “Sign On The Times” (uno de los hits de su debut solista) “As It Was” (tema de su último disco que se convirtió en el más escuchado en este año a nivel mundial) y la esperada “Kiwi”.

“¡Muchas gracias Buenos Aires!” gritó Harry, quien también demostró todo su carisma. Un show especial que quedará en la historia de cada uno de los fans que desde hace un largo tiempo esperaron su regreso. Esta noche sigue la fiesta.