Marchas y actos en apoyo a Cristina ante la sentencia

A pocos días de conocerse el veredicto del Tribunal Oral 2 que podría condenar a Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad, gremios, organizaciones políticas y sociales analizan posibles medidas en respaldo de la vicepresidenta. Además de las marchas a Comodoro Py, en ATE Capital preparan una vigilia y un paro, mientras que otros sindicatos continúan a la espera de la decisión de los jueces. También aguardan los movimientos sociales y La Cámpora y el peronismo bonaerense evalúan opciones.

Para este martes, cuando los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso comuniquen su sentencia en la causa que investiga la obra pública en Santa Cruz, se espera una fuerte la demostración de fuerza de diferentes sectores del Frente de Todos en apoyo a CFK. En la calle, por ejemplo, estarán los estatales porteños que ya anunciaron un paro en rechazo a lo que califican un "atentado a la democracia". "Si no hay movilización, el paro es activo y se hace una vigilia en ATE para esperar la lectura de la condena", confirmó a Página/12 el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. En tanto, el diputado nacional y secretario general de la CTA Hugo Yasky reveló que las centrales de trabajadores, movimientos sociales y fuerzas políticas mantienen conversaciones respecto a una eventual convocatoria.

En el gabinete nacional, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, adelantó que primero "escuchará el fallo" del TOF2 para luego ver "qué hacer". También el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, alertó que "está claro que tenemos que tener la decisión de expresarnos en las calles porque lo que puede pasar esta semana es grave".

En este contexto, el debate en el seno del PJ bonaerense dirigido por el diputado Máximo Kirchner, en coordinación con los intendentes del conurbano y los representantes del Instituto Patria, es cómo reaccionar ante un hipotético fallo condenatorio. En La Cámpora señalan que "todavía no está convocada ninguna movilización", aunque reconocieron que la posibilidad de lanzarse a la calle "está latente" y que para eso "se espera una señal de Cristina o Máximo". Tampoco se prevén acciones inmediatas desde el Frente Patria Grande. "Estamos pensando otra actividad" es lo único que dejan trascender desde el movimiento liderado por Juan Grabois.

Quien sí convocó abiertamente a marchar fue el dirigente de FTV-Miles Luis D'Elía, junto a la agrupación Soberanos. Se organiza una vigilia en Comodoro Py desde las 9, bajo la consigna "en defensa de Cristina, en defensa propia y de la democracia". A la iniciativa se sumaron el Grupo de Curas en Opción por los Pobres y el espacio Resistiendo con Aguante. También el médico sanitarista y dirigente del peronismo Jorge Rachid y el magistrado Juan Ramos Padilla lanzaron una convocatoria para las 16 a los Tribunales Federales de Retiro.

Las organizaciones sociales, por su parte, observan con atención el avance del poder judicial pero el eje de sus preocupaciones pasa, en este momento, por el enfrentamiento desatado con el Gobierno tras los cambios anunciados en los planes Potenciar Trabajo. El coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini aseguró: “Es muy probable que la semana que viene estemos en la calle, pero para defender a los compañeros del Potenciar Trabajo”.

La misma orientación tomaron Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa: "Es altamente probable que si el lunes o martes no depositan, el miércoles tengan 300 mil personas acampando en la puerta del ministerio de Desarrollo Social", sostienen desde el espacio liderado por el diputado Juan Carlos Alderete. Sin embargo, afirman que "no hay una decisión tomada" respecto a la movilización en apoyo a CFK. Por su parte, Gildo Onorato, del Movimiento Evita ratificó la Jornada Nacional convocada por la UTEP para el miércoles por la agenda social y afirmó: "No vimos ninguna convocatoria por lo de Cristina. Si la hay, la evaluaremos".

