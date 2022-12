Alarma por la salud de Pelé: ya no responde a la quimioterapia

Alarma por la salud de Pelé: ya no responde a la quimioterapia

Pelé, la leyenda del fútbol de 82 años, está hospitalizado desde el pasado martes y, según informa la Folha de San Paulo, ha dejado de responder al tratamiento de quimioterapia al que se sometía desde septiembre del año pasado. En 2021 le detectaron un cáncer de colon del que fue operado, pero a comienzos de 2022 le encontraron metástasis en intestino, pulmón e hígado.

El mito brasileño está sometido a cuidados paliativos. La quimioterapia se ha suspendido y está recibiendo terapias no invasivas para aliviar el dolor y la falta de aire. El motivo de su reciente hospitalización fue una infección respiratoria de la que está siendo tratado.

Se encuentra en el Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, que este viernes informó que presenta una "mejoría general en el estado de salud" como respuesta a los antibióticos que le están suministrando sus médicos.

El tres veces campeón mundial fue internado esta semana para evaluar el cambio en el tratamiento que sigue contra el cáncer de colon que le detectaron en septiembre de 2021. Está internado en una habitación de planta, no tiene previsión de alta y continuará ingresado en los próximos días para dar continuidad al tratamiento.

Desde que se operó del cáncer, Pelé estuvo sometido a un ciclo de sesiones de quimioterapia que le obligó a pasar por el hospital varias veces. La clínica en la que se encuentra no quiso confirmar ni desmentir la suspensión de la quimioterapia y la adopción de cuidados paliativos, según el citado medio brasileño.

Otros problemas de salud

La salud de Pelé se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, como problemas de columna, cadera y rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.

Ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales. Pelé se pronunció esta semana desde su cuenta de Instagram para informar de su estado tras saltar las alarmar por su hospitalización: "Amigos, estoy en el hospital haciendo mi revisión mensual. Siempre es lindo recibir mensajes positivos como este. ¡Gracias a Catar por este homenaje y a todos los que me envían buenas vibraciones!", escribió.

Antes de pronunciarse vía redes, ya lo hizo su hija mayor: "Los medios están enloqueciendo nuevamente y quiero tranquilizar un poco. Mi padre está hospitalizado y le están regulando las medicinas", afirmó Kelly Nascimeinto, de 55 años y que se encuentra en Qatar siguiendo el Mundial de fútbol.

La hija de Pelé agregó que "no hay nada de sorpresa ni de emergencia" tras aclarar que no buscó de forma urgente un vuelo para regresar a Brasil, que sus hermanos están al lado de Pelé en el hospital y que ella tiene previsto visitarlo en Año Nuevo. Flávia Arantes, la segunda hija de la leyenda en orden de nacimiento, corroboró que el ingreso de su padre no era por algo grave.