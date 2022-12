Ante las restricciones que aplica el Gobierno en las importaciones de la indumentaria y el alto costo que representa vestirse con primeras marcas en Argentina, la ropa de segunda mano se impone como una alternativa interesante. No solo porque está ligada al concepto de la sustentabilidad, sino también porque permite ahorrar un importante porcentaje.

Los consumidores encuentran una doble oportunidad en la reventa de ropa, calzado y accesorios. Por un lado, el compromiso con el medio ambiente. Por otro, la posibilidad de cuidar el bolsillo que tan golpeado está por la inflación. Sin bien muchos creen que por pagar un costo menor no es posible lookearse con la misma onda que ofrece un shopping, esto no es así. No es necesario gastar una fortuna para conseguir calidad y estar a la moda. De hecho, hay ferias americanas que se adaptan a los clientes más exigentes.



Desde Zara hasta aquello que quedó sin uso al fondo del placard, la variedad de venta es totalmente amplia. Con tan solo un click en la web o acercándose a las calles más conocidas de la Ciudad de Buenos Aires, las personas pueden conseguir prendas internacionales sin viajar y sin caer en estafas virtuales.

Al tener en cuenta los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que indican que este rubro alcanzó el mayor aumento en los últimos cinco años, te contamos cómo vestirse a un precio menor y con un gran estilo. Para todos los gustos y según el presupuesto de cada uno, acá las opciones de compra.





Juan Perez, Ropa y Arte

"Marcamos todo al 50% más o menos del valor de lo que es nuevo, siempre dependiendo del estado y del diseño. Si no tiene marca, lo valoramos basándonos en diseño, calidad, o raro de encontrar", dice Paulette Selby, directora del lugar. En tanto, se puede conseguir desde indumentaria hasta accesorios, blanquería, cortinas, alfombras, telas y arte enmarcado.

Según Selby, a este sitio acuden artistas, productoras de cine o teatro y diseñadores, con el fin de inspirarse en los artículos. Entre ellos, los zapatos y abrigos son los más elegidos. Los primeros parten de $3.200, mientras que los segundos desde $1.600.

Sobre el ticket promedio, asegura que depende la ocasión: "El público manda, es imprevisible".

Cocoliche





Esta opción está en el país desde principios de 2013 con la idea de extender la vida útil de la ropa, aprovechando al máximo lo que ya está fabricado y fomentando la moda circular. Bajo su lema "Ropa con otra Oportunidad", lleva reinsertadas al mercado casi 400 mil prendas, evitando así su elaboración. "Esto implica contribuir a la disminución del impacto ambiental de la industria textil, la cual tiene uno de los patrones de producción más preocupantes en cuanto al uso de sustancias químicas tóxicas, el alto consumo de agua y energía, y la generación de grandes cantidades de desechos", agregan.

Sus locales se encuentran en los barrios porteños de Belgrano y Palermo, así como también hay una tienda para adultos y otra para niños en La Plata. Para el resto, se ofrecen productos a través de su sitio web. Allí se pueden encontrar artículos de temporada, tales como calzados, anteojos y hasta mochilas que pueden ser de marca o no.

Una camisa en promedio está $2.000, en cambio un jean puede costar desde $3.000.

"En los últimos diez años se dio un crecimiento muy importante en el mercado, con la aparición de propuestas más completas en la experiencia de compra, que también brindan la posibilidad de poner a la venta prendas propias en desuso", mencionan. Además, aseguran que hay potencial, ya que las personas cada vez más eligen tener hábitos de consumo amigables con el medio ambiente.

Galpón de Ropa



En este último caso, se pueden encontrar talles del XS al XL. Para distintas situaciones, tales como ámbitos laborales o más flexibles como puede ser una salida con amigos, las puertas están abiertas de lunes a sábados en cualquiera de sus cuatro puntos de ventas.

Entre sus destacados, las sandalias se venden a $3.870, los vestidos desde $6.000 y calzado de hombre a $10.880, según la etiqueta.



El valor estimado del mercado de reventa de ropa, calzado y accesorios es de entre u$s100.000 y u$s120.000 millones en el mundo



Aumentos en la indumentaria



El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) -que se publicó en octubre- demostró que el aumento a nivel general fue de 6,3% mensual. De esta manera se acumuló un alza de 76,6% en los diez meses del año, mientras que en la comparación interanual se registró un incremento de 88,0%.

Respecto a lo que es prendas de vestir y calzado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aseguró que este sector notó un incremento de 6,8%. Sin embargo, el mayor aumento fue en septiembre con un 10,6%, seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco (9,4%).

Variaciones con respecto a diciembre de 2021

Nivel nacional: 121,5%

Gran Buenos Aires: 122,4%

Patagonia: 116,3%

