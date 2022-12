Mucho antes de la explosión de WhatsApp, las interacciones móviles por escrito se canalizaban a través de los SMS, una modalidad que nació hace exactamente 30 años y que, aunque en declive, aún sigue disponible. El 3 de diciembre de 1992 se envió el primer mensaje de texto que decía “¡feliz Navidad!”, anticipándose algunas semanas a la celebración.



La historia del primer SMS, que hoy cumple 30 años



El 30° aniversario de los SMS tiene un protagonista civil, Neil Papworth, y otro comercial, la operadora Vodafone. El dato curioso es que el ingeniero envió el mensaje desde una computadora; el receptor fue su colega Richard Jarvis, que trabajaba en esa firma de telecomunicaciones, en Inglaterra.

Papworth, que cuando lanzó el disparo de salida para los mensajes de texto tenía 22 años, contó que con su histórico “¡feliz Navidad!” se anticipó tres semanas a la fiesta porque estaba al tanto de que Jarvis estaba celebrando en la oficina.



Neil Papworth, el protagonista detrás del envío del primer mensaje de texto.



Aquella fue una prueba en los orígenes de la telefonía móvil, y Papworth no sabía que su mensaje se convertiría en un hecho histórico para las comunicaciones.

El ingeniero también consiguió fama. Según contó, comenzó a recibir atención cuando BBC publicó un artículo sobre este hecho en el 10° aniversario. “Desde entonces, he dado entrevistas de radio, he viajado en avión a Londres con mi familia para el estreno de una película, he aparecido en un anuncio del Super Bowl, he sido una respuesta a una pregunta de Jeopardy y he escrito artículos sobre el logro en periódicos”, notó Papworth.

En la historia del primer SMS hay otro protagonista, el primer teléfono que ofreció soporte para esta tecnología de comunicación que más tarde se popularizó entre los usuarios de celulares.

Orbitel 901, el dispositivo que inauguró la era de los SMS



En las instalaciones de Vodafone, Jarvis recibió el mensaje de su colega en un Orbitel 901, el primer teléfono con soporte para SMS. También conocido como TPU 901, había sido lanzado meses antes del primer SMS, en marzo de 1992.

Así lucía el Orbital 910, el equipo que recibió el primer SMS de la historia.



Según cuenta el Mobile Phone Museum, el equipo tenía una por entonces poderosa interfaz a la que se podía acceder conectado el teléfono a una computadora, y fue clave para el despliegue de red GSM, el estándar de los dispositivos móviles.

La británica Orbitel Mobile Communications, el fabricante de aquel teléfono legendario, fue luego absorbida por Ericsson.

Un detalle de color: Papworth no recibió una contestación a su SMS ya que el Orbitel 901 podía recibir mensajes breves, aunque no responderlos. “El texto fue entregado”, fue la confirmación que vio en la pantalla.

5 datos sobre los SMS

Las siglas corresponden a “Short Message Service”, en español “servicio de mensaje corto”.

Los usuarios de WhatsApp y afines que jamás enviaron un SMS se sorprenderán al saber que había que pagar por cada mensaje de texto enviado. Para colmo, ¡si el texto era muy largo, te cobraban más!

Por defecto, en un comienzo la extensión de un SMS debía ser de 160 caracteres, incluyendo letras, números y espacios.

¿Qué tan populares fueron los SMS? Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), durante 2011 se enviaron más de 11.000 millones de mensajes de texto a nivel mundial.

En parte, la brevedad de los SMS fue inspiración para las interacciones en Twitter, que en sus orígenes permitía apenas 140 caracteres en los tuits.

La irrupción de Nokia para el boom de los SMS

Las aplicaciones aún no habían llegado a los teléfonos y los usuarios no imaginaban el alcance que décadas más tarde tendrían entornos como WhatsApp o Telegram. Lo cierto es que los SMS ya existían desde 1984, desde los orígenes del estándar GSM.

La irrupción de Nokia fue clave para la popularidad de los mensajes de texto. A fines del siglo pasado, el fabricante de origen finlandés dominaba el negocio de los celulares. Entre otros, fueron ellos quieren desarrollaron el sistema que permitía la comunicación vía SMS en dos sentidos, es decir, recibir y responder.



Nokia fue un actor clave en el negocio de los celulares, a fines del siglo pasado.Por: REUTERS

El celular Nokia 2010 fue pionero en el sistema de mensajería entre usuarios, que se lanzó en 1994, dos años después del hito de Papworth que hoy celebra su 30° aniversario.

El primer SMS ofrecido como NFT



A finales de 2021, cuando los NFTs aún eran furor, la empresa Vodafone subastó el primer mensaje de texto bajo esa modalidad. Según informó El Universal, el token no fungible se vendió en una casa de pujas en parís por un equivalente aproximado a los 150.000 dólares, suma que fue donada a la caridad.El ganador de la subasta recibió una copia del protocolo SMS y un certificado de autenticidad, además de un marco digital que muestra una animación de un teléfono recibiendo el mensaje.