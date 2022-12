Ángel Di María no sería titular mañana ante Australia

El atacante de la Selección Argentina tiene una sobrecarga muscular y no llegó a sufrir una rotura fibrilar, por lo que no está al cien por cien para octavos

Ángel Di María no sería titular este sábado en el choque de octavos de final que afrontará la Selección Argentina en el Mundial de Qatar ante Australia.

Si bien Fideo fue uno de los puntos más altos que dejó el triunfo 2-0 ante Polonia, que le garantizó la clasificación a octavos de final, no se encuentra al cien por cien y, por eso, iría al banco de los suplentes.

El atacante de Juventus debió salir reemplazado contra Polonia en el segundo tiempo por una molestia en el cuádriceps. Se trató de la primera vez en toda la Copa del Mundo que fue sustituido por el entrenador Lionel Scaloni.

El foco de los trabajos de la Selección Argentina, cuyos tiempos de preparación para los octavos de final fueron muy acotados (apenas dos días y medio de descanso), estuvieron en la recuperación física y en la evolución de Di María, que no está lesionado pero no se encuentra en su plenitud física.

No vale la pena

“Creo que Ángel está bien, en principio. Sintió algo en el cuádriceps; se le puso duro y preferimos sacarlo porque como todos saben él es importante y no vale la pena seguir con un jugador que tiene posibilidades de hacerse daño”, había explicado el miércoles el propio Scaloni luego de la victoria frente a Polonia.

Di María no llegó a tener una lesión: padece una sobrecarga en la zona pero no sufrió un desgarro ni una rotura fibrilar, aunque esa situación lo coloca más afuera que adentro del equipo. Ni siquiera lo piensan en el cuerpo técnico en una condición de "guardarlo", dado que ya es la fase eliminatoria del Mundial y no hay manera de garantizar próximos partidos.

Messi se convirtió en el máximo goleador global en competencias internacionales

Lionel Messi

Con los goles convertidos ante Arabia Saudita, de penal, y ante México, ambos durante la primera fase del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi se convierte en el máximo goleador global de 2022.

A un mes de la finalización del año en curso, el argentino lidera el ranking de goleadores internacionales, de acuerdo a la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Messi suma hasta el momento 17 goles: 4 con el Paris Saint-Germain en competiciones internacionales y 13 con la Selección Argentina, todos ellos en partidos oficiales de clubes o selecciones.

Les siguen en este ranking su compañero en el PSG, Kylian Mbappé, con 9 tantos para el club francés y otros 7 para el combinado de Francia, sumando 16, y el noruego Erling Haaland y el senegalés Sadio Mané en tercer lugar, ambos con 14 goles convertidos.