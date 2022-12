Venía de ayudar a la gente y lo asaltaron violentamente

Fabio Alderetes es un pastor evangélico que se dedica a dar ayuda a las personas. Tras las tareas de caridad en Villa 9 de Julio, el hombre regresó en su auto a su vivienda de El Manantial, donde fue atracado por tres delincuentes armados. El violento episodio ocurrió el pasado miércoles, cerca de la medianoche.

"Venía de una reunión con el auto. Estacioné para ingresar al garaje de la casa, abro el portón y se acercó un muchacho joven con una pistola. Me asusto y él me apunta. Llegaron dos más con pistolas. me amenazaban que me iban a pegar un tiro en la cabeza. Me sentí impotente porque soy una persona que trabaja. Compré mi vehículo con mucho esfuerzo", comentó la víctima a Los Primeros +.