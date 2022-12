Alfaro acusó a la Justicia de estar “al servicio del Gobierno”

El intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, criticó el fallo que allanó a Juan Manzur la posibilidad de presentarse como candidato a vicegobernador en 2023. Consideró que, en el fondo, la determinación jurídica que salió por mayoría le abre la posibilidad al actual jefe de Gabinete a tener “una reelección indefinida para los cargos” de gobernador y de vicegobernador.

"Si Manzur es vicegobernador en el próximo periodo, luego de este periodo puede ser dos periodos más gobernador. Y después de esos dos periodos puede ser dos más vicegobernador. Este círculo vicioso se ha transformado en lo que conocemos como una reelección indefinida", afirmó al diario La Gaceta.

"Tenemos un sistema electoral sin plazos. Si el gobernador elegido en mayo (de 2023) quiere en junio llamar a las elecciones para 2027, puede hacerlo porque no tenemos plazos", siguió.

Alfaro también apuntó contra la Corte y el Poder Judicial. “Lo que queda claro es que acá hay una Justicia que está al servicio del Gobierno. Es una falta de respeto al pueblo y una muestra de que no hay justicia. La Corte no está para disuadir dudas, para eso se presenta un recurso de certeza”, lanzó. Y continuó: “cuando se presenta un recurso de amparo es porque hay un derecho lesionado. En esta oportunidad no había ningún derecho lesionado porque el jefe de Gabinete no es candidato en la provincia. Cuando se presenta un recurso de amparo se presenta en una instancia menor. Esto nos hace daño a todos los tucumanos, es lo que provoca la impunidad y el uso de la Justicia en beneficio particular; ni (José) Alperovich se animó a tanto, y es el que engendró todo esto. (Osvaldo) Jaldo y Manzur heredaron este sistema”.

"Cuando tenés mayoría absoluta en el Poder Legislativo, un Tribunal de Cuentas que no te controla, una Justicia cooptada por el poder político, no te queda otra que recurrir a una Corte nacional, que también tiene sus problemas", afirmó.

Polémica por el Mercado del Norte

Las relaciones institucionales y políticas entre el alfarismo y el oficialismo provincial se tensionaron días atrás debido a distintos fallos judiciales que fueron en detrimento de obras municipales. La dirigencia del PJS acusó que la mano del Ejecutivo estaría por detrás, mientras que el Gobierno sostuvo que los fallos en contra ocurren porque el intendente no cumple con lo que tiene que cumplir. “El Gobierno provincial necesita mantenernos en el atraso y no en el progreso frente a su incompetencia”, lanzó. Acotó que había tenido el visto bueno de Patrimonio para avanzar con el Mercado del Norte y resaltó que en el caso del estacionamiento se paró el servicio pero aún no hay una sentencia.

Falta de obras provinciales

Alfaro también apuntó contra la gestión de la Provincia. Mencionó que están entregando viviendas sociales que datan del gobierno de Alperovich y se pagaron dos veces por su recuperación (en alusión a Manantial Sur) y que hay carteles por obras de miles de millones que no prosperan. “En 20 años no hicieron nada. ¿Dónde está el Centro de Alto Rendimiento? ¿Dónde está el dinero que se le pagó a Pelli? ¿Dónde está el Centro Cívico que se iba a realizar? ¿Dónde están todas esas obras”, cuestionó.

FUENTE: La Gaceta