Ante el aumento de casos de Covid-19 en todo el país, la ministra Carla Vizzotti habló sobre la duración del efecto de la vacuna y la importancia de aplicarse los refuerzos. Además, afirmó que "no hay ninguna posibilidad" de volver al peor escenario de la pandemia

"A partir del esquema primario se dan los refuerzos a quien corresponda, mayores de 50 años y gente con condiciones de riesgo. El acuerdo es priorizar a esos grupos", comentó la titular de la cartera sanitaria nacional en diálogo con Futurock.



Vizzotti explicó que en la mayoría de las provincias se habilitaron "la demanda espontánea" a la hora de la aplicación de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, pero señaló que algunos decidieron continuar mandando turnos para incentivar la aplicación.

Cuándo pierde efecto la vacuna contra el COVID-19

Al ser consultada, sobre la duración del efecto de la vacuna, Carla Vizzotti explicó: "La vacuna pierde inmunidad a partir del cuarto y sexto mes, aunque no estemos dentro de los grupos de riesgo".

"El tiempo que va pasando desde la última dosis hace que la protección disminuya. La vacuna puede proteger para disminuir las posibilidades de enfermarse y por posibles complicaciones", agregó sobre este punto.

En cuanto a la posibilidad de volver a implementar el uso del barbijo, la Ministra manifestó que es al que queda a consideración de las distintas jurisdicciones del país y que desde su carera continúan "recomendando el uso del barbijo" aunque "no es una obligatorio".

Ante el aumento de los casos y la posibilidad de una tensión en el sistema de salud, como sucedió en plena pandemia, Carla Vizzotti señaló: "El riesgo por desborde en el sistema de salud, por covid, es muy lejano".

En declaraciones a Nacional Rock, Vizzotti remarcó la importancia de aplicarse los refuerzos correspondientes de la vacuna contra el Covid-19. “Ya está disponible el tercer refuerzo. El virus no se puede eliminar; si tenemos Covid, las defensas no nos duran de por vida. La vacuna no previene el 100% de las infecciones y tampoco dura de por vida. La recomendación y la única forma de sostener esta situación epidemiológica es recibir la vacuna”, dijo.

La funcionaria señaló que dijo que habrá coronavirus todos los años, pero aclaró: “No va a pasar lo mismo que los años anteriores de ninguna manera. El aumento de casos no se va a traducir en hospitalizaciones y muertes”.

Además, Vizzotti advirtió que no habrá restricciones, ni cierres de comercios, y recordó: “Con síntomas respiratorios no hace falta ir a testearse, es importante quedarse en casa y sin obligatoriedad sigue vigente la recomendación del barbijo”.

La funcionaria también aclaró que se puede asistir a los centros “por demanda espontánea”. “También algunas provincias están mandando turnos para estimular la aplicación”, indicó.

De acuerdo con los datos oficiales del monitor de vacunación, 41.049.293 de argentinos recibieron al menos una vacuna contra el coronavirus, y de este total, el 92,33% (37.900.908) completó el esquema inicial de dos dosis.

Poco más de la mitad de la población (53,13%) recibió el primer refuerzo y apenas el 15,25% (6.261.537), el segundo, en la mayoría de los casos, ya habiendo cumplido más de 120 días desde haber sido inoculados con el último suero.

Este martes, Vizzotti aseguró que el sistema sanitario cuenta con la reserva de vacunas de refuerzo necesarias para lo que resta de este año y para el próximo. “Fundamentalmente la vacuna que tenemos en stock es Moderna. Tenemos abiertos los contratos de Pfizer, Moderna, Cansino y Sputnik”, precisó la ministra.