Mi mama estaba en Tafí y no sabía cómo ver mex-arg, hasta q encontró "el partido" en YouTube. Al día sig me dice "me puse re nerviosa con los 2 goles que nos metió mx, menos mal que arg hizo el 3ero y ganamos". Yo: mamá no metió ning gol.



EL PARTIDO QUE VIO MI MAMA: pic.twitter.com/Q4BQBe5LCv