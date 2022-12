En medio de la fiebre mundialista, el Gobierno cerró finalmente la compra del nuevo Tango 01. La decisión administrativa, que autoriza un incremento presupuestario para la Secretaría General, saldría publicada este viernes en el Boletín Oficial, según adelantaron a Infobae fuentes oficiales. Ahora, el Gobierno deberá depositar USD 22.230.000 en una cuenta de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo que depende de Naciones Unidas, y entregar el viejo Tango 01, valuado en casi USD 3 millones.

Aunque los fondos saldrán, en principio, del Tesoro Nacional, en el Ministerio de Economía aseguran que está cerrado un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 12 millones de dólares.

El avión que comprará el Gobierno es un Boeing 757-256 que tiene capacidad para 39 pasajeros,

Desde hace tiempo el Gobierno buscaba una solución a las limitaciones que exhibía el Tango 01, adquirido en la época del gobierno de Carlos Menem. Por esa razón, en los últimos años el Presidente debió recurrir a vuelos chárter.

Pese a la intervención de la OACI, en el mercado de aviones cuestionan la aparición de una empresa intermediaria. Tal como reveló Infobae en julio, la aeronave elegida está a nombre de Validus Aviation LLC, pero en la licitación aparece C&L Aviation Group, una empresa con sede en Maine (Estados Unidos) que tiene un poder de venta.

No es la única objeción. Roberto Arostegui, ex director de la agrupación aérea de Presidencia de la Nación, criticó esta semana en una carta de lectores la elección Boeing 757. “El B757 se dejó de construir hace 22 años, sus motores son de vieja tecnología y Aerolíneas no está habilitada para hacer mantenimiento mayor en ese avión, por lo que cada dos años hay que contratar un taller en el exterior para hacerlo. Esta aeronave tiene muy poca autonomía. Para llegar a China debe hacer dos escalas intermedias y requiere para operar apoyo en tierra, escaleras para pasajeros, equipos auxiliares eléctricos y neumáticos, por lo que en el país solo puede operar en muy pocos aeropuertos”, sostuvo.

Noticia en desarrollo...