Amenazas en el kirchnerismo ante una eventual condena a CFK

El próximo martes 6 de diciembre se conocerá el veredicto del juicio por la causa denominada Vialidad, que podría incluir una condena contra Cristina Kirchner.

Desde entonces, cientos de militantes del Frente de Todos salieron en las redes sociales a respaldar a la Vicepresidenta y a ellos se sumaron sindicatos, dirigentes políticos e incluso jueces, que amenazaron con realizar ese día un paro total, piquetes “por tiempo indefinido”, movilizaciones y hasta una “pueblada”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Capital Federal, fue una de las primeras organizaciones en expresarse al respecto. Liderada por Daniel Catalano, un gremialista muy cercano a la ex mandataria nacional, aseguró que si se dicta una pena contra la actual titular del Senado, habrá un cese de actividades en las principales dependencias públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

“Después de escuchar el relato de defensa de Cristina y reiterar que está ante un pelotón de fusilamiento, decidimos parar el Estado, todo lo que podamos parar del Estado lo vamos a parar”, afirmó Catalano en declaraciones a El Destape Radio.

Previamente, el sindicato había emitido un breve comunicado en el que adelantó: “Si la tocan a Cristina... paramos el Estado. Los trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de lawfare y persecución política”.

A su vez, La Cámpora todavía estaba evaluando convocar a una movilización a la casa de la ex jefa de Estado, en Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, como las que se realizaron al comienzo del juicio, aunque por el momento esta medida no estaba confirmada.

Sucede que la agrupación que encabeza Máximo Kirchner todavía estaba en conversaciones con gremios, intendentes y legisladores para analizar la conveniencia política de una marcha de esas características.

En las últimas horas, el juez Juan Ramos Padilla, también afín al oficialismo, trató de impulsar una manifestación frente a los tribunales de Comodoro Py para el próximo 6 de diciembre, en apoyo a la ex presidenta.

“Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, también habremos dejado pasar un momento histórico. Basta”, sostuvo el magistrado.

Unas horas más tarde, Ramos Padilla aclaró que no estaba convocando a una marcha específicamente, sino que solo estaba “insistiendo en el reclamo para que las manifestaciones populares sean pacíficas, evitando las provocaciones de la derecha”.

Luego de esto, el juez comenzó a retuitear varios comentarios de otros usuarios que respaldaron su idea y que, por ejemplo, consideraron que “una pueblada en defensa de valores democráticos, como es exigir una Justicia aplicada con imparcialidad y objetividad, no es violencia, es legítima defensa”.

Apoyo de Juan Manzur a Cristina Kirchner

Por la mañana, el propio Gobierno expresó su solidaridad con la Vicepresidenta durante la habitual reunión de Gabinete que se realizó en Casa Rosada, en la que, en esta oportunidad, se habló del veredicto que en menos de una semana dará a conocer el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2.

Primero fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el que aseguró: “Creo en la inocencia de la Vicepresidenta. Ahora esperemos que hable la Justicia”. Fue una expresión de defensa enmarcada por la moderación que siempre suele tener el dirigente tucumano en sus afirmaciones.