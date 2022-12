Causa Potenciar Trabajo: Manzur declaró ante el fiscal Marijuán

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, declaró ayer por escrito ante el fiscal Guillermo Marijuan que investiga las razones por las cuales la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, no dio de baja a unos 250.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo que habrían cobrado el beneficio de manera irregular según un informe de la AFIP y deslindó responsabilidades en la titular del área al sostener que no es él, sino Tolosa Paz la “autoridad de aplicación” para dar las altas y bajas de los titulares del programa social. El Potenciar Trabajo es administrado desde la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita.

Manzur debía enviar las respuestas de su declaración testimonial por escrito a la Fiscalía Federal Número 9, el lunes, pero retrasó la media por su agenda política.

El fiscal Marijuán formuló 11 preguntas a las que accedió Infobae. En la tercera, después de requerir sus datos personales, el fiscal le hizo saber al funcionario de Alberto Fernández que: La Investigación Preliminar 121 tiene por objeto determinar si hay mérito para formular una denuncia penal ante el posible apartamiento y/o inobservancia por parte de la titular y/o funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de las Nación de los informes “Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’ e informe IF-2022-021138849-AFIP-DEGEAP#SDGFIS producidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos en fechas 1 de septiembre y 16 de noviembre, ambos del año en curso, respectivamente, luego de analizar distintos padrones de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, a la luz y/o entrecruzándolo con las bases de datos disponibles por la AFIP”.

Escueto, Manzur respondió: “Tomo conocimiento de lo que se me hace saber”.

Pasado en limpio, el fiscal le hizo saber que investiga por el presunto delito de incumplimiento de funcionario público a la ministra Tolosa Paz y a los otros responsables del programa, es decir, Pérsico y los funcionarios que trabajan en su secretaría.

La testimonial de Manzur era una de las últimas medidas judiciales que esperaba Marijuán para resolver si, como le advirtió al ministro, realiza una denuncia penal para que otro fiscal y juez investiguen a las máximas autoridades del ministerio de Desarrollo Social, por no dar de bajas las presuntas incompatibilidades detectadas por la AFIP, o archiva las actuaciones.

Ese informe fue publicado de manera exclusiva por Infobae y ratificado ante la propia fiscalía federal 9 por Carlos Castagneto, el titular de la AFIP.

“La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes -del ministerio de Desarrollo Social- pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”, dijo Castagneto y aclaró: “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”. De esa manera tanto el jefe del organismo recaudador como Manzur, recalcaban que las altas y bajas del programa social está en manos de Desarrollo Social.

Entre las presuntas incompatibilidades que surgió de ese informe, y por el cual Marijuán abrió la Investigación Preliminar, se destaca que sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios se detectó que “44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil”. Que “52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc”. Que “63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil y que “253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales (no se aclara si son dueños de una moto o un auto de alta gama)”.

En la pregunta 6, el fiscal le podio al ministro que diga “si conoce los resultados informados por la AFIP”.

-He tomado conocimiento de dicho documento por haber sido acompañado con su consulta. Por su tenor, la información estadística que suministra la AFIP no es información que deba producirse en la órbita de mi jurisdicción, respondió Manzur.

-¿Son de su conocimiento las acciones desplegadas por la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, una vez conocido el resultado del informe de la AFIP de fecha 16 de noviembre?, preguntó Marijuán.

-Sí, he tomado conocimiento. Además, la ministra de Desarrollo Social ha hecho pública las acciones realizada por el ministerio a su cargo a partir de la información requerida a organismos del Estado, en el marco de competencias que le son propias.

-¿Es de su conocimiento como se monitorean y/o controlan los requisitos que debe reunir cada persona que se inscribe en el Programa Potenciar Trabajo?, inquirió Guillermo Marijuán.

-Poseo conocimiento de tales requisitos mencionados, los cuales se encuentran establecidos en el Punto 5 de la resolución número 121/2020 del 20 de marzo del 2020 del ministerio de Desarrollo Social. (…) De lo que aquí interesa en la relación a la aplicación y/o ejecución de cada individuo que se inscribe en el “Potenciar Trabajo”, como así también la aprobación de su incorporación de su incorporación al mismo, son potestad de la autoridad de aplicación, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos.

-¿Es de su conocimiento si frente a las observaciones efectuadas ante la AFIP en sus fechas 7 de septiembre y 16 de noviembre tal como el del 22 de noviembre de 2022 se procedió a suspender y/o dar de baja planes sociales del Programa Potenciar Trabajo y en su caso, con que alcance?

-Sí, es de mi conocimiento y en tal sentido me parece oportuno, por su precisión, remitirme a las explicaciones y aclaraciones formuladas por la ministra de Desarrollo Social.

En su respuesta, el jefe de Gabinete copio el link con la conferencia de prensa de Victoria Tolosa Paz subida a la página web de www.argentina.gob.ar y en la cual hace mención a otro informe de la AFIP solicitado por ella, con parte del padrón ya depurado -según refirió las propia AFIP en su informe- y con un número inferior de preguntas, y que comenzó con la siguiente frase de la ministra: “Quiero llevar la tranquilidad al 99,7% de los titulares del programa Potenciar Trabajo”. En su exposición, reproducida por Manzur, Tolosa Paz reconoció que “en los últimos 26 meses, 82.272 destinatarios del Potenciar Trabajo han consumido 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito”.

Por último, Marijuán le preguntó al jefe de Gabinete si quería agregar algo, a lo cual Manzur respondió: “Me encuentro a disposición de esta Fiscalía para ampliar, complementar y suministrar cualquier información que consideren necesaria”.

Ante el avance de la investigación preliminar de Marijuán, la ministra pidió a la AFIP que envié la nómina de las personas nombradas en sus informes. En su declaración testimonial Carlos Castagneto le dijo al fiscal que si un juez no lo releva del “secreto fiscal” el organismo no puede dar a conocer los nombres, CUIL o CUIT de, por ejemplo, los beneficiarios del Potenciar Trabajo que tienen más de dos propiedades.

Por ese motivo, y de manera tardía, al entender de los funcionarios judiciales, la ministra solicitó esa medida recién el lunes pasado.

Julián Ercolini ordenó ayer por la tarde levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Fue la propia ministra quien lo confirmó a través de su red social, su lugar de preferencia para expresarse: “Me notificaron que el Juez Julián Ercolini hizo lugar al pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre la necesidad de contar con la información de la AFIP que nos permita liquidar correctamente el Programa Potenciar Trabajo a sus titulares”, dijo en Twitter y agregó: “De esta manera podremos detectar posibles incompatibilidades y liquidar correctamente la transferencia de ingresos del mes de noviembre”.

Para la fiscalía de Marijuán, la reacción de Tolosa Paz es tardía, debería haberlo realizado apenas accedió al informe de la AFIP.

Fuente: Infobae