El arquero polaco atajó todo en el primer tiempo

Wojciech Szczesny, el arquero de la Selección de Polonia, sorprendió a Lionel Messi al atajarle un penal en plena definición del Grupo C del Mundial Qatar 2022. A los 39 minutos del primer tiempo, el futbolista tapó el bombazo del capitán de la Selección argentina para que el partido se mantenga 0 a 0.

El actual jugador de Juventus de Turín también se lució en el partido frente a Arabia Saudita, cuando le atajó un penal a Al Dawsari y se convirtió en una de las figuras del torneo.

El día que el arquero polaco Szczesny fumó en el vestuario del Arsenal y nunca más volvió a la Premier League

La selección de Polonia en el Mundial de Qatar 2022 tiene tres vértices que conforman el triángulo de sus figuras: Robert Lewandowski, el 9; Piotr Zielinski, el motor por la derecha; y Wojciech Szczesny, su arquero. Justamente el 1 polaco, que ha sido uno de los puntales en los dos primeros partidos del Grupo C, tiene una dilatada trayectoria en los más clubes importantes del fútbol europeo pero hay un país al que nunca regresó desde que lo encontraron fumando en un vestuario.

Que hay futbolistas que fuman no es una novedad. En la Naranja Mecánica de Países Bajos, a Johan Cruyff lo esperaban con un cigarrillo encendido en el vestuario. Y también ocurrió en Boca que Guillermo Barros Schelotto echó a Daniel Osvaldo en un episodio similar. Pues bien: con Szczesny sucedió algo similar, solo que en el Arsenal no se lo perdonaron y, tras su salida del club, no volvió a pisar la Premier League.

Es que el guardameta no solo fumaba, un hábito no recomendado principalmente para los deportistas de alto rendimiento, sino que lo hacía luego de los entrenamientos, o después de los partidos, lo que derivó en su salida de los Gunners de Londres.

El hecho fue contado por el mismo arquero polaco. Para “alivianar tensiones” en 2015 tras una derrota del Arsenal ante Southampton, prendió un cigarrillo en el vestuario. Lo vio el entrenador Arsene Wenger, quien primero le quitó la titularidad y lo relegó al banco de suplentes. Y finalmente lo desafectó del equipo. Así, emigró a la Roma de Italia.