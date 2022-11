El invasor del campo que ondeó una bandera arcoíris en el terreno de juego durante el partido de Portugal contra Uruguay en el Mundial este lunes dijo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le ayudó a salir de una estación de policía qatarí tras sus acciones.

Mario Ferri, quien se describe a sí mismo en su Instagram como "jugador de fútbol" y "pirata moderno", confirmó a CNN que Infantino acudió a la estación de policía para liberarlo con el fin de "evitar más controversia, habría quedado mal si me hubieran arrestado".

El incidente se produjo en el minuto 51 del partido del lunes que Portugal ganó 2-0 a Uruguay. El árbitro iraní Alireza Faghani fue visto más tarde recogiendo la bandera del césped después de que Ferri fuera expulsado.

Ferri también comentó que funcionarios del gobierno de Irán habían "contactado conmigo, quieren que vaya allí" como consecuencia de sus acciones.

En un comunicado enviado a CNN por el Comité Supremo para la Entrega y el Legado (SC) de Qatar, se afirma que a Ferri se le ha prohibido asistir a más partidos.

"Tras la invasión del terreno de juego que tuvo lugar durante el partido de anoche entre Portugal y Uruguay, podemos confirmar que el individuo implicado fue liberado poco después de ser retirado del campo. Su embajada ha sido informada", dijo.

"Como consecuencia de sus acciones, y como es práctica habitual, su tarjeta Hayya ha sido cancelada y se le ha prohibido asistir a futuros partidos de este torneo".

La tarjeta Hayya actúa como un visado qatarí y todos los espectadores del Mundial deben solicitar una, ya que se utiliza para identificar a los aficionados.

El manifestante es interceptado por agentes de seguridad.

En Qatar no se puede exhibir la bandera LGBT

A la prohibición del sexo fuera del matrimonio y de la expresión libre de afecto entre personas del mismo sexo durante el Mundial Qatar 2022 se le suma que está prohibido flamear la bandera LGBT.

“Si él (un aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo’', dijo el mayor general de la policía Abdulaziz Abdullah Al Ansari en una entrevista con la agencia AP en abril pasado.

Y, en ese sentido, agregó: “Yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo... Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: `Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento’'’.

Qatar y el trato hacia la comunidad LGBTIQ+

La homosexualidad es ilegal en este país del Golfo, pero los organizadores de la Copa del Mundo han tratado de calmar la situación asegurando que las parejas homosexuales no serán molestadas durante el torneo.

Sobre los derechos LGBTQ+, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró días atrás que las autoridades qataríes habían dado la garantía de que “todo el mundo será bienvenido” durante el torneo. “Si alguien dice lo contrario, no es la opinión del país y no es la opinión de la FIFA”, añadió.