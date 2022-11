Wanda Nara llegó nuevamente a la Argentina

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Mientras él insiste publicando imágenes y mensajes que dan cuenta de una reconciliación, ella mantiene el silencio. E incluso, también da señales de que no es todo color de rosas entre ellos.

Por caso, en las últimas horas la empresaria le puso su “me gusta” a una sugerente publicación de su abogada Ana Rosenfeld. “Recuerdo de mi hermoso viaje. #Maldivas.. Cuando hay amor es tu paraíso. Pero no se confundan, #Maldivas no es el ´paraíso´ que salve un matrimonio... mejor cambia tu destino. Volvé enamoradísima”, escribió la letrada. Esta última oración todos entendieron que iba dirigida al actual jugador del Galatasaray, que aparentemente le habría regalado estos días de descanso en ese destino a su esposa para poder reconquistarla.

En este contexto, en las últimas horas la mediática arribó a la Argentina, donde tiene compromisos laborales pendientes, entre los cuales hay una campaña de ropa. Y, si bien tenía la intención de que su presencia pasara desapercibida, no lo logró. Es que Wanda fue captada junto a su hermana Zaira mientras iba a buscar a sus sobrinos, Malaika y Viggo, a la institución educativa a la que asisten en San Isidro. Así lo mostraron en LAM, donde difundieron las imágenes que fueron tomadas por algunas de las madres de ese colegio. Además, Andrea Taboada sumó que la mayor de las Nara podría entrar como invitada a la casa de Gran Hermano 2022, teniendo en cuenta que ya estuvo presente en el primer programa para recibir a los participantes.

¿Está soltera?

Por otra parte, Ángel de Brito sumó información respecto a la situación sentimental de Wanda: “La reconciliación no funcionó”. A lo que Pía Shaw añadió: “Hoy hablé con la doctora Ana y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”.

Sin embargo, Yanina Latorre acotó: “El entorno de ella asegura que están reconciliados, aunque no de una manera cómoda. A ella le da vergüenza admitirlo después de todas las pavadas que dijo”. Aunque lanzó una bomba: “Creo que ella está enamorada de L-Gante. Hay una frase sexual de ella que no la puedo contar. La pasión es muy importante”. Y agregó: “Wanda y Mauro son dos tóxicos, él está emperrado en seguir, que es el mismo emperramiento que le agarró a ella cuando lo descubrió con la China”. Por último, el conductor cerró: “Ana me contó que él le pidió que lo intente, pero Wanda siente que por más intentos que haga, no hay caso”.

Días atrás, Icardi había publicado dos fotos en las que se los ve posando juntos en las playas de Maldivas y una frase contundente: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda Nara”. Horas después, volvió a la carga en su cuenta de Instagram y filtró un chat con la empresaria en la que hablaban sobre la posibilidad de volver a agrandar la familia. “Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo. Espero volver con G”, era el mensaje que le había escrito ella. En tanto, él agregó sobre la captura la respuesta que le dio a su mujer. “Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos. Pronto volveremos con G”. Pero lo cierto es que, al parecer, estos gestos no habrían sido suficientes.