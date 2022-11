La Federación Agraria Argentina (FAA) cuestionó “la falta de voluntad del ministro de Economía, Sergio Massa, y del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, de atender la crisis terminal que atravesamos los pequeños y medianos productores del sector lechero nacional”.

Según la Mesa de Lechería de FAA, desde hace meses están “suplicando” por medidas para poder seguir produciendo. Pero, según señalaron, todavía siguen “esperando sin ninguna respuesta”.

“Vemos que, lamentablemente, el Gobierno nacional no está viendo que se agotó el tiempo de espera, que el sector ya no puede seguir, ya no hay más posibilidades”, se quejaron.

Sobre eso, indicaron que padecen los efectos de la nueva edición del denominado “dólar soja” a $230. Al encarecer los costos, de alimentación de los animales, señalaron que el nuevo tipo de cambio no hace más que “profundizar de lleno los perjuicios económicos hacia el sector productivo tambero, que atraviesa el padecimiento no sólo de una sequía prolongada, sino que los gobiernos provinciales no se hacen cargo y se obstinan en evitar declarar la emergencia climática”.

“Qué fácil es imponer medidas con el sólo propósito de cumplir metas gubernamentales”, cuestionaron. En ese sentido, manifestaron que el sector necesita “una respuesta urgente” de los gobernantes.

“Hace meses que estamos esperando y todos se hacen los distraídos. Es mentira que estén preocupados por cada uno de los habitantes de este país, sólo los están por su seguridad económica, y no la del pueblo productivo argentino al que le deben respuestas”, opinaron desde la entidad que integra la mesa de enlace junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro.

“Si el Gobierno nacional piensa que, porque somos productores que vivimos en el campo nos vamos a seguir creyendo el relato que no quieren más concentración y sólo quieren ayudar a los pequeños productores, sepan que no les creemos más. No somos tontos, somos productores pensantes, no ignorantes como el Gobierno nos toma, porque a esta altura nos están llevando a una concentración de todas las producciones, pero, sobre todo, a una sojización absoluta en la Argentina”, concluyó el comunicado de la gremial.

Pymes se quejaron de la falta de insumos y dificultades por la Ley de Etiquetado

Por otra parte, desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) se quejaron de las trabas a las importaciones y aseguraron que faltan insumos para seguir adelante con la producción. También advirtieron sobre dificultades para implementar la Ley de Etiquetado Frontal.

“Vemos con preocupación las demoras en la autorización del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina). Esto dificulta la provisión de insumos y pone en riesgo la producción en nuestras empresas”, alertó Apymel, en línea con los reclamos de otros sectores productivos.

Este aspecto fue abordado en el último encuentro de la Comisión Directiva de la entidad, del cual participó el Director Nacional de Lechería, Arturo Videla.

“Según expresaron autoridades del Gobierno, los insumos para la producción de las pymes iban a estar garantizados y a eso aspiramos”, indicó Apymel.

En tanto, otro de los reclamos de la entidad fue una prórroga en la aplicación de la Ley de Etiquetado Frontal.

“Si bien estamos de acuerdo con la promulgación de esta ley, necesitamos prórroga y asistencia financiera para que el sector pyme la pueda implementar”, alertó.