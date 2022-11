Viral: Icardi besó a Wanda Nara y ella puso cara de asco

El futbolista insiste con que se dio otra oportunidad con la madre de sus hijas, pero desde el círculo íntimo de ella aseguran que no hubo reconciliación.

Mauro Icardi volvió a compartir fotos con Wanda Nara para que todos sus seguidores se convenzan de que volvieron.

Sin embargo, eso no sería así y la cara de la empresaria lo demuestra. Aunque a él se lo vio muy cariñoso en la imagen, ella posó bastante incómoda y sus seguidores no tardaron en opinar que hizo un gesto de asco.

La foto en cuestión. Fans aseguran que la empresaria no está feliz

Hasta el momento, la empresaria se mantuvo en absoluto silencio sobre la supuesta reconciliación con el papá de sus hijas. Desde su círculo íntimo deslizaron que el jugador miente y Yanina Latorre hasta se animó a decir que ella está enamorada de L-Gante, que le escribió una canción.

Por estas horas, Wanda se pasea por las calles de Buenos Aires. Todavía no se supo si hubo reencuentro con el músico de cumbia 420, pero la aparición de alguna foto podría enloquecer a Icardi, que hace poco más de un mes la acusó de ser el hazmerreír de todo el mundo por el vínculo que entabló con el joven.

Cómo es el vínculo entre Wanda Nara y L-Gante

Hace un mes, Wanda Nara habló con LAM (América) en el aeropuerto de Ezeiza. Ante las reiteradas preguntas por el músico de cumbia 420, se limitó a decir que no le quería poner un título a la relación que mantenían. “Hay buena onda. No tuvimos sexo, no soy tan liberal. Lo estoy conociendo”, comentó.

Días después, L-Gante se sentó en el mismo ciclo y detalló qué es lo que más le gustaba de ella: “Me enamoró del corazón y del alma. Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”.

En ese momento, aprovechó para aclarar que su vínculo no era por marketing, como muchos pensaban. “Eso es algo que nunca hice en mi vida. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”, cerró.

Con el correr de las semanas, el ex de Tamara Báez se habría dado cuenta de las verdaderas intenciones de Nara, que postergó su regreso a Buenos Aires.

Mauro Icardi habla de una reconciliación con Wanda Nara

Si bien ya desde hace varios días se viene hablando de una reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, recién este jueves llegó la confirmación oficial con una contundente imagen. En las últimas semanas, cuando la empresaria regresó a Estambul -ciudad en la que hoy vive el futbolista-, mucho se rumoreó sobre la nueva oportunidad al amor que se habrían dado, pero las versiones cobraron más fuerza cuando ambos postearon varias postales desde Maldivas, aunque hasta ahora no se los había visto juntos.

Hasta ese paradisíaco destino habían viajado para disfrutar de unas vacaciones a solas, sin sus hijos y aprovechando el parate en su club por el Mundial de Qatar 2022. Y, para terminar con las especulaciones, fue el delantero el que dio el paso crucial. Junto a dos imágenes en las que se los ve abrazados, publicó un contundente mensaje: “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en Mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda Nara”. Por el momento, la mediática no se expresó al respecto, ni con un “me gusta” ni con un comentario.