Scaloni ante Polonia: “Es una posibilidad repetir el equipo”

Lionel Scaloni entra en la sala de conferencias a horas de otro cruce determinante como será el de este miércoles ante Polonia, desde las 16 de la Argentina en el Estadio 974. Aquí la noche le gana al día. Antes de las 17 ya todo oscurece. Dentro del centro de prensa, las luces blancas de los reflectores apuntan al DT de la Selección, que no confirmó el equipo, aunque adelantó que arrancará con cuatro defensores (en un segmento del ensayo del lunes había probado con cinco atrás) y dejó la probabilidad de algún cambio, como el ingreso de Enzo Fernández.

Argentina tiene que ganarle a Polonia para clasificar en el primer puesto del grupo C y enfrentar al segundo del grupo D en octavos de final. El otro camino es empatar y esperar que México no supere a Arabia Saudita en el partido que se disputará en simultáneo en el estadio Lusail.

“Una cosa es la manera de jugar y la otra el sistema. Son cosas diferentes. México respeto su forma de jugar pese al cambio de sistema. No va de la mano el sistema con la forma de jugar. Lo de Guido dependerá de lo que queremos hacer en este partido o lo que haga Polonia. Es una opción, como fue el partido anterior. Nos da la opción de meterse entre los centrales para formar una especie de línea de 5″, aseguró el entrenador.

“Todo entrenador tiene que estar acosutmbrado a hacer cambios. A nosotros no nos compromete. Sí es verdad que cuando un jguador queda afuera, como pasó con Correa o González, nos duele. Pero cuando está cerrado el plantel no miramos otra cosa que mejorar el equipo”, dijo.

“Primero hay que pasar, después veremos quién nos toca. No hay que menospreciar a nadie. No creo que estamos en posición de decidir contra quién jugar", sentenció.

¿Y cree que Polonia le jugará de esa misma manera? "Polonia tiene una buena idea de juego y pueden cambiar en un partido con los mismos once jugadores. Puede jugar con 4 o con 5. Al enfrentar a la Argentina casi siempre pasó que el rival juega de otra manera a su partido anterior. Esperamos algo parecido a esto. Ellos van a adaptarse a nuestro juego, eso no significa que no nos ataquen. Tenemos una idea de juego marcada y todo el mundo se adapta a ello".

Scaloni y el guiño a Brasil

La rivalidad futbolera entre Argentina y Brasil a veces puede llegar a un fanatismo que puede resultar peligroso si se traspasan los límites del folklore bien entendido. Es un superclásico del fútbol mundial entre selecciones y está claro que cada vez que se enfrentan todo el mundo está expectante. Pero para el técnico de la Selección argentina eso no quita que se le pueda desear que tenga un andar exitoso en la Copa del Mundo al país vecino.

Un periodista brasileño le consultó a Scaloni sobre su mirada del conjunto de Tite, que ganó los dos primeros duelos y ya está en Octavos. Lejos de entrar en declaraciones tribuneras, el DT reveló: "Soy sudamericano, me pone contento que Brasil pase de fase. El que piensa lo contrario está equivocado. Si no gana Argentina quiero que gane un sudamericano", dijo Scaloni, en una de las frases más singulares de la conferencia.