El mensaje de Bullrich a Cristina: “Te voy a ganar”

Patricia Bullrich volvió a reconfirmar su candidatura presidencial para las elecciones 2023 y aprovechó para desafiar a Cristina Kirchner con un contundente mensaje.

Qué le dijo Patricia Bullrich a Cristina Kirchner

En una entrevista televisiva, la presidente del PRO señaló: “Yo tomé un compromiso con la sociedad y voy a seguir adelante. Voy a ir a las PASO y voy a trabajar con Juntos por el Cambio hasta el final”.

A su vez, Bullrich sostuvo que la actual vicepresidente no le garantiza al peronismo “llegar al Gobierno” pero reconoció que ella es la única persona que le permite pensar que tiene la posibilidad de un regreso.

“No los demos por muertos. Al peronismo siempre hay que tenerle respeto, no pensar que le ganaste las elecciones”, advirtió la ex diputada, a lo que le consultaron: “¿Si entra caminando Cristina por esa puerta, qué le decís?”, y Patricia Bullrich no dudó: “Te voy a ganar”.

Por otra parte, tras pedirle que reconozca una virtud sobre la vicepresidente, la titular de PRO expresó: “De ella admiro su perseverancia, el no aceptar nunca su corrupción. No la movés un solo centímetro de su posición”.