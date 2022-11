Ginés González García fue homenajeado por ministros de Salud del país

Y un día llegó la reconciliación. El ex ministro de Salud Ginés González García, quien presentara su renuncia tras el escándalo conocido como el Vacunatorio VIP en febrero de 2021, recibió este lunes en la Casa Rosada un reconocimiento de parte de su sucesora en el cargo, Carla Vizzotti, y de los ministros de casi todas las provincias argentinas por su “labor desempeñada en la pandemia y su aporte a la salud pública”.

El homenaje se produjo en el marco de la última reunión de este año del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) en el Salón de Pueblos Originarios, en la planta baja de la Casa de Gobierno. Fue la reaparición pública de González García, quien desde que dejó el ministerio -que también había ocupado durante la gestión de Néstor Kirchner- estuvo distanciado del presidente Alberto Fernández, quien le pidió la renuncia a través de su entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

“No me arrepiento de lo que pasó. Igualmente uno no tiene que ser soberbio, podría haber hecho más cosas de la que hice. Trabajamos muy bien y creo que no nos fue menos mal como país que al resto de los países del sur”, expresó el médico sanitarista de 77 años al salir del homenaje. “Sentí una emoción, siempre fue una emoción y mucho más por lo que pasó. Yo no tenía ningún problema desde el punto de vista judicial, pero mediáticamente lo he tenido”, describió sobre el significado de volver a Balcarce 50.

Sobre su abrupta salida del Gobierno, Ginés sostuvo que a la distancia lo vive “con un pequeño resquemor” y agregó: “Estoy trabajando como siempre, en la Universidad, en las cosas que hice toda mi vida por la salud. Y estoy escribiendo una novela que va a salir en los próximos meses”.

La iniciativa surgió desde el Ministerio de Salud y contó con la aprobación de los ministros provinciales participantes del CoFeSa, entre los que faltó Fernán Quirós, de la Ciudad de Buenos Aires, quien tenía prevista otra agenda (lo reemplazó Gabriel Batistella, subsecretario de Atención Primaria). “Se me ocurrió a mí lo del reconocimiento”, afirmó con una sonrisa la ministra Vizzotti.

El ex ministro llegó a la Rosada a las 17.10 y el acto en el que lo rodearon de afecto duró unos 20 minutos. Habló primero Vizzotti, luego fue el turno de Ginés, le entregaron una placa y un botiquín en miniatura con la palabra Remediar y por último se proyectó un video donde se resaltaron las políticas que implementó desde 2003: el plan Remediar, la Ley 25.673, sancionada el 31 de octubre de 2002 que incluyó a la salud sexual y reproductiva como un derecho de la población, la ley de medicamentos genéricos y la implementación del Programa Nacional de Control del tabaco. Hubo un largo aplauso al final de esa proyección y luego una sucesión de abrazos, besos, felicitaciones y pedidos de fotos. Siempre se lo vio muy sonriente. “No lo vi al Presidente”, respondió lacónico cuando recibió la pregunta de uno de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Hace pocos días, el 8 de noviembre, en Tecnópolis, el Presidente había elogiado a González García en un acto donde se conmemoró el 20° aniversario del Programa Remediar que, desde 2002, garantiza el acceso y cobertura de medicamentos esenciales a usuarias y usuarios de los más de 8.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país.

“Alguien a quien quiero realmente, siempre voy a estar agradecido y reconocer lo que significó, que fue Ginés González García, se animó a llevar adelante el programa que charlamos hoy. Cuando uno dice ‘se animó’, dice que en el contexto en el que estábamos, alguien se preocupó para que no le falten los medicamentos a los que lo necesitaban”, expresó Alberto Fernández ese día entre aplausos, como una señal de la recomposición de relaciones entre ambos. El 25 de mayo de este 2022 en la sede del Partido Justicialista de Matheu 130 ambos habían compartido un “locro patriótico” junto a otros dirigentes del Frente de Todos.

Luego de alejarse del Gobierno, el ex funcionario afrontó varias denuncias en su contra en la Justicia y apareció una lista de políticos, dirigentes, sindicalistas, familiares y amigos vinculados al poder político que saltearon etapas de la etapa de vacunación que se había establecido oficialmente. El sanitarista se dedicó en el último tiempo a dar charlas en la Universidad ISALUD y en los últimos meses empezó como asesor externo del Gobierno en temas sanitarias.

Remediar -sostuvo Fernández en el acto de Tecnópolis realizado hace 20 días- empezó siendo un programa acotado y fue creciendo permanentemente en servicios y en cantidad de medicamentos durante el gobierno de Néstor y después con Cristina. “Siempre un común denominador que rigió nuestra mirada. Todos somos fuertes defensores de la salud pública”, remarcó.

“Algunos creemos que el Estado debe estar presente para ir en socorro de quienes más lo necesitan; mientras que otros piensan que, los que más necesitan, son parte de un mercado y, por ende, tienen que estar esperando que ese mercado les ofrezca una solución”, dijo el presidente, en referencia a la “recorte presupuestario” y a la “fase de olvido” en la que entró el programa durante la gestión de Mauricio Macri.

González García tuvo que presentar su renuncia como ministro el 19 de febrero de 2021 luego de un pedido del presidente Alberto Fernández como consecuencia de la vacunación irregular de algunos funcionarios públicos y allegados al gobierno como el periodista Horacio Verbitsky.

En una carta al Presidente, Ginés asumió de todas formas “la responsabilidad por la equivocación” y aseguró que las personas vacunadas “pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente”. El ex ministro dijo, además, que esperaba que “los hechos que trascendieron en el día de hoy sirvan para que se pueda cumplir cabalmente con los criterios establecidos en ese plan de vacunación acordado con todas la gobernadoras y gobernadores”.

”Lamentaría sinceramente que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud, que recuperó programas desmantelados por la gestión anterior”, expresó González García en su carta al Presidente.

Durante la reunión del CoFeSa, hubo recomendaciones de la ministra Vizzotti, quien pidió a sus pares a nivel nacional que en las distintas jurisdicciones se haga hincapié en la aplicación del primer y segundo refuerzo de la vacuna contra el Covid 19 debido a que se incrementaron los casos en todo el país.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo: “Se dieron muy pocos casos más, no hay impacto en las internaciones. Si se está registrando un aumento de las consultas y por algunos indicadores un leve incremento de la positividad. No hay impacto sanitario, si hay que remarcar la importancia de que la gente se siga vacunando”.

Batistella, como representante de la Ciudad, resaltó: “El nivel de vacunación es alto y por eso no esperamos un rebrote tan grande. Aumentaron los casos de otros virus respiratorios como la gripe A o la influenza y eso hizo aumentar las consultas. Les recomendamos, especialmente a los mayores de 50 años y a quienes sufren enfermedades respiratorias, que se apliquen el tercer refuerzo, a partir de los 120 días de haber recibido el segundo”.

El temario que se discutió abarcó el Proyecto de ley del Sistema Nacional de Residencias; la integración de Sistemas de Salud: Estrategia de trabajo territorial del PAMI; cambio de estrategia en las operaciones con organismos multilaterales (como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo); la articulación de programas del Ministerio de Trabajo con Salud Mental; los avances en la implementación del Plan Federal de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos problemáticos y el tratamiento de los proyectos de Ley relativos a Salud con estado parlamentario para posición de COFESA.

También un convenio con Educación para el fortalecimiento de la formación de profesionales. Por eso estuvo Jaime Perczyk, que se sumó una media hora después de que había comenzado la reunión.

Fuente: Infobae