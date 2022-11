Masso cuestionó los "acuerdos" por el aumento de boleto

Luego de que el Concejo Deliberante de la Capital aprobara en la sesión del jueves pasado el aumento en el precio del transporte urbano de pasajeros y entrara en vigencia a partir de este lunes, el legislador Federico Masso lanzó una fuerte crítica contra funcionarios de la provincia, el municipio y nación, con un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Desde el jueves Osvaldo Jaldo, Germán Alfaro, Roberto Sánchez y Ricardo Bussi cruzan acusaciones fuertes entre ellos por las desprolijidades de sus gestiones. Ahora para aumentar el precio del boleto urbano todos de acuerdo. Vergüenza: Son lo mismo", escribió Masso en su cuenta de la red social Twitter.

Además, el referente de Libres del Sur añadió: "En el peor momento de los trabajadores formales e informales, cuenta propistas, con una inflación que no se detiene y que destruyo el poder adquisitivo de los bolsillos tucumanos, por unanimidad justicialistas, radicales, bussistas y alfaristas votaron el aumento del boleto".

"Dicen que cuando terminó la votación por unanimidad, segunda vez que ocurre desde 1983, hicieron un scrum de festejo puertas adentro del Concejo Deliberante. Esta es la dirigencia política entreguista y corrupta que debemos cambiar"; agregó el parlamentario.

Finalmente, el legislador manifestó: "Antes de la sesión, los celulares de todos estaban abiertos, para convocar una sesión relámpago y aprobar en pocos minutos el aumento que hoy empezaron a padecer 1.000.000 de usuarios. Vergüenza a más no poder. Como decía mi abuela "El que no la Sufre, no la Siente", sentenció..

