Advierten una fuerte suba en el precio del pan

La eliminación de las retenciones que financiaban el subsidio a la bolsa de harina generó incertidumbre entre los panaderos, quienes aguardan una comunicación oficial de la Secretaría de Comercio para conocer cuál será el nuevo mecanismo para evitar una disparada del precio del pan.

Junto a la implementación del "dólar soja" el Gobierno nacional también anunció la eliminación de la suba de 2 puntos de retenciones a los productos industrializados del poroto cuya recaudación tenía como destina financiar el llamado "fideicomiso del pan", que sostenía el valor de la bolsa de harina que llega a las panaderías.

"Estamos pidiendo una reunión con el secretario (de Comercio) Matías Tombolini para saber cómo vamos a seguir", señaló a NA José Hernández presidente del Centro de Industriales Panaderos Agrupados (CIPAN).

Hernández advirtió que, en caso de caerse el fideicomiso, "el precio del pan puede llegar a un valor exorbitante", al tiempo que pidió reserva de definir cuál sería ese valor "para no alarmar a la población".

"El precio de la harina está frenada -en torno a los $3.500 por bolsa- por el fideicomiso, si no las estaríamos pagando $5.000", afirmó el representante del sector.

A cuánto podría irse el precio del pan

Hace tres semanas, la Federación Argentina de la Industria del Pan (Faipa) aseguró a BAE Negocios que si se materializa un alza en la harina y otros insumos, "los precios del kilo de pan saltarían de los 350 pesos actuales a 390-450 pesos", de acuerdo con la jurisdicción. Sin embargo, hay que tener en cuenta la inflación que se acumuló durante todos estos días, con lo cual el precio podría ser mayor. En ese momento todavía no se habían eliminado las retenciones que afectan al subsidio de la bolsa de harina.

"La gente no llega a fin de mes y hay que aguantar un poco porque un aumento no ayudaría", señalaron desde la agrupación panadera. Además, remarcaron que pocos molinos estaban cumpliendo con la entrega de las bolsas de harina a precios subsidiados. “El acuerdo no está siendo cumplido. Las entregas son a cuentagotas, en Mendoza hubo escasos”, ampliaron.

Desde el empresariado, piden “la dureza que hubo en otros momentos porque los proveedores hacen lo que quieren”. Para tomar conocimiento de la gravedad de la situación, “sólo el 30% de la harina comprada está subsidiada”, ampliaron.

Dólar soja y retenciones

Las entidades que forman parte de la Mesa de Enlace rechazaron el regreso del dólar soja, anunciado el viernes pasado por el Gobierno. Además, reclamaron de manera abierta la unificación del tipo de cambio –ergo, una devaluación– y la eliminación de las retenciones.

La Sociedad Rural Argentina y la Federación Agraria también cuestionaron la falta de información sobre el tipo de cambio diferencial para las economías regionales anunciado por el Ministerio de Economía semanas atrás.

Los beneficiarios del nuevo esquema del dólar navidad con un diferencial a $230 por divisa serán los grandes jugadores del sector, tal como sucedió con la primera edición del programa de incentivos a la exportación.

