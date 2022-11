En las últimas dos semanas hubo distintas presentaciones judiciales que detuvieron la marcha en procesos licitatorios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En sendos amparos distintos actores observaron cierta intromisión del jefe municipal y reclamaron la participación del Concejo Deliberante.

Esto fue lo que paró los trabajos en la remodelación del Mercado del Norte, en manos de una empresa internacional que tiene como antecedente haber desarrollado el shopping Patio Olmos en la provincia de Córdoba, y la suspensión de la licitación para la explotación de un bar en el Parque Avellaneda.

Sin embargo, el secretario de Ingresos Municipales, Claudio Viña, afirmó que el intendente Alfaro está habilitado a intervenir al hacer uso de las atribuciones de la Ordenanza de Contabilidad, en los artículos 75 y 78 otorga la facultad al intendente para licitar este tipo de obras como las que están proyectadas en este tipo de emprendimientos.

"Pareciera que algunos quieren un Mercado del Norte abandonado, que sea un lugar habitado por malvivientes y nidos de alimañas como en otro momentos lo fue la Estación el Provincial o distintos edificios que se van quedando en el olvido", señaló Viña.

"La obra estaba en marcha por una empresa de alto nivel internacional en una de las manzanas de mayor valor comercial en la ciudad, sin embargo un amparo con muchos tintes políticos ha detenido los trabajos", agregó el funcionario. Sostuvo que "esto más que perjudicar a la intendencia, genera un perjuicio para el vecino porque es el único damnificado porque se interrumpen acciones concretas de obras que la gente estaba esperando".

Además, advirtió que "lo mismo sucedió con la licitación para la concesión de un emprendimiento gastronómico en el Parque Avellaneda, donde justamente en la misma Cámara en lo Contencioso Administrativo, con la misma jueza (Felicitas Masaguer), hemos tenido una interrupción en el proceso".

Sobre esta licitación, Viña no dejó pasar por alto que las objeciones fueron efectuadas por un de las hijas del oferente, la que integrando otra firma recurrió a la Justicia.

Otro elemento importante puesto de relieve por Viña, es que la concesionaria del bar en el Parque Avellaneda paga un canon mensual de 35 mil pesos, suma escandalosamente inferior a un alquiler comercial en el microcentro que ronda los 400 mil pesos mensuales.

"Pagan 35 mil pesos de canon mensual y por eso no quieren dejar el lugar y cuando se llama a licitación para renovar la concesión, aparecen este tipo de situaciones. En este caso particular, tenemos que la hija del propio oferente, es la que impugna la licitación integrando firma. No sabemos si es una pelea de familia o bien una estrategia dejar todo en un status quo y seguir trabajando en el mismo inmueble del municipio, de los vecinos a 35 mil pesos por mes", afirmó Viña.